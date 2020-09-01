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Учені виявили ефективний спосіб боротьби з раком

1.3т
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Дослідники з Наваррського народного університету визначили молекулу РНК, що не кодує білок та допомагає клітинам раку легенів розмножуватися і уникати імунні клітини організму.

Учені уточнили, що відкриття дозволить розробити більш ефективні способи лікування особливо небезпечних і невиліковних онкологічних захворювань. Про це повідомляється у статті, опублікованій в Journal of Cell Biology.

Дослідники проаналізували більше семи тисяч пухлин і виявили, що багато клітин раку легенів містять додаткові копії гена, що кодує довгу некодуючу РНК (lncRNA). Ці копії назвали ампліфікованою lncRNA, пов'язаною з раком легенів (ALAL-1). У результаті пухлини виробляють більше ALAL-1, ніж здорові тканини.

У той же час зниження рівня ALAL-1 зменшує проліферацію ракових клітин і уповільнює ріст пухлин у мишей.

ALAL-1 допомагає ферменту USP4 проникати в ядро ​​клітини, тим самим змінюючи активність понад 1000 різних генів. Це знижує вироблення ряду прозапальних сигнальних молекул, які залучають імунні клітини, що вбивають ракові. У хворих з пухлинами легень з більш високим рівнем ALAL-1 або додатковими копіями гена ALAL-1 в пухлинах спостерігається менше імунних клітин, що може бути причиною невеликої ефективності імунної терапії раку.

Передбачається, що комбінація імунотерапії з інгібіторами ALAL-1 може дати можливість лікувати пацієнтів, які не піддаються лікуванню цього типу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні спіймали шахраїв, які займалися фальсифікацією ліків для онкохворих. Йшлося про препарат Keytruda (виробник США і Австрія), який є інноваційному методом лікування 15 видів раку.

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Автор
Ольга Ліпич Ольга Ліпич
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