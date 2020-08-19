Дослідники вивчили структуру поверхні патогена коронавірусу SARS-CoV-2 і виявили невідомий механізм зараження клітини.

Наукову роботу провели фахівці з Німеччини, включно з співробітниками Європейської лабораторії молекулярної біології (EMBL) в Гейдельберзі, Інституту біофізики Макса Планка, Інституту Пауля Ерліха і Франкфуртського університету Гете. Її було опубліковано у виданні phys.org.

Зокрема, вчені проаналізували структуру S-білка (білка-"шпильки"), який відіграє ключову роль у зв'язуванні коронавірусу з поверхнею клітини, що заражається, і проникненні патогена всередину. Було створено 266 кріотомограмів близько тисячі різних вірусів, кожен з яких несе в середньому 40 білків "шипів" на своїй поверхні.

Учені розкрили новий механізм зараження коронавірусом

З'ясувалося, що на початку зараження SARS-CoV-2 стикується з клітинами людини, використовуючи шиповидні білки на своїй поверхні. Глобулярна частина білка "шпильки", яка містить рецептор-ділянку, що зв'язує, і механізми, необхідні для злиття з кліткою-мішенню, з'єднана з гнучкою ніжкою. Об'єднавши моделювання молекулярної динаміки і кріоелектронну томографію, команда визначила три "суглоби" – "стегно", "коліно" і "голеностоп", – які надають стеблу гнучкість.

За словами вчених, за допомогою ніжки рецептор-зв'язуюча частина може переміщатися і, відповідно, шукати рецептор для стикування з цільовою клітиною. Стебло покрите ланцюжками гліканів, які приховують суглоби від антитіл, що нейтралізують. Препарати, націлені на глікани, являють собою потенційно новий шлях для створення ефективних методів терапії COVID-19.

Учені впевнені: результати дослідження допоможуть у розробленні вакцин і ефективних терапевтичних засобів для лікування інфікованих пацієнтів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародна група вчених на чолі з дослідниками з Німеччини відкрила новий метод боротьби з коронавірусом.

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