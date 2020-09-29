Ще одним наслідком коронавірусу COVID-19 для організму людини може бути зміна якості зубів.

Такими спостереженнями поділився лікар Тодд Бертман, дантист із Нью-Йорка, пише MedicalXpress. За його словами, після COVID-19 на зубах можуть з'явиться великі неприємні тріщини.

"Останнім часом я бачив багато зламаних зубів, які прийшли в непридатність після появи на них тріщин – і таких було набагато більше, ніж зазвичай", – сказав він.

Учені помітили новий наслідок коронавірусу

З колегою згодна Авіно Паранджпе, професорка ендодонтії в Школі стоматології Вашингтонського університету. За її словами, кількість пацієнтів із тріщинами в зубах в останні місяці значно зросла.

"З огляду на кількість випадків, які ми спостерігали в університеті й на практиці, я б сказала, що їхня кількість збільшилася на 30-35%", – зазначила Паранджпе.

Бертман і Паранджпе пояснили цю тенденцію підвищенням рівня стресу під час пандемії.

"Стрес є основною причиною збільшення відсотка тріщин на зубах", – сказала Паранджпе.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у двох інфікованих на коронавірус лікарів із Центральної лікарні Уханя (Китай) хвороба спровокувала різкий гормональний збій і потемніння шкіри.