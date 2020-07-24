Учені назвали препарати, які підвищують ризик смерті від СOVID-19

Препарати, що допомагають під час виразки, гастриту й печії, можуть підвищити ризик смерті пацієнтів із коронавірусом COVID-19.

Учені з Бруклінського університету опублікували препринт статті, в якому повідомили, що такі препарати – інгібітори протонної помпи (ІПП) – потенційно можуть посилювати протікання коронавірусної інфекції. У дослідженні 15,6% пацієнтів з COVID-19 приймали ці ліки (до яких належать "Омепрозол", "Доксілак", "Пантопразол" і т. д.).

Смертність серед цієї групи була в 2,3 рази вищою, ніж серед тих, хто їх не приймав. Крім того, у таких пацієнтів у 2,5 рази підвищувався ризик опинитися під'єднаним до апарату штучної вентиляції легенів.

Препарати від виразки та гастриту підвищують ризик смерті від СOVID-19 – вчені

"Є гіпотеза, що SARS-CoV-2 може уникнути нейтралізації шлунковою кислотою через гіпохлоргідрію (підвищений вміст соляної кислоти в шлунковому соку. – Ред.), зумовлену застосуванням блокаторів протонної помпи (це фермент, який виконує найважливішу роль під час секреції соляної кислоти в шлунку. – Ред.), і може призвети до важкої форми COVID-19, а також до штучної вентиляції легенів", – сказано в тексті препринту.

Як уважають російські гастроентерологи, причина цього в тому, що під час приймання таких препаратів знижується рівень соляної кислоти. Це, відповідно, призводить до зниження бар'єрної функції шлунка та зміни мікробіоти кишечника. Тож вірусні частинки активніше проникають в організм людини через слизові оболонки й посилюють захворювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, частіше від інших після зараження коронавірусом (COVID-19) вмирають пацієнти з хронічними захворюваннями печінки, зокрема цирозом.