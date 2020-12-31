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У ВООЗ відповіли, чи потрібно вживати вітаміни в разі коронавірусу

19.2т
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Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує вживати вітаміни D і C, а також цинк для профілактики або лікування коронавірусу.

Про це розповів голова офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт, повідомляє "Радіо Свобода". Однак він зазначив, що ці речовини відіграють життєво важливу роль у роботі імунної системи, зміцненні здоров'я та здоровому харчуванні.

Він сказав, що споживання мікроелементів має надходити зі стійкого і різноманітного харчування, завдяки фруктам, овочам і продуктам тваринного походження.

"Вітамін D може вироблятися в шкірі під впливом сонячного світла або надходити через їжу з природних джерел (наприклад, жирної риби, таких як лосось, тунець і скумбрія, риб'ячий жир, яловича печінка, сир і жовтки), або через збагачені вітаміном D продукти або добавки, що містять вітамін D", – зазначив Хабіхт.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в межах найбільш масштабної кампанії вакцинації в історії – проти COVID-19 – у світі вже зробили 5,6 млн щеплень (на 30 грудня). Найбільше доз використали в США і Китаї.

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Автор
Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)
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