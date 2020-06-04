У ВООЗ попередили про небезпеку використання антибіотиків під час лікування коронавірусу

Ненормоване вживання антибіотиків при лікуванні хворих на коронавірус може лише збільшити кількість летальних випадків.

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Про це попередили у Всесвітній організації охорони здоров'я, пише Daily Mail. За словами її генерального директора Тедроса Аданома Гебреєсуса, "тривожна кількість" бактеріальних інфекцій стає стійкою до препаратів, які зазвичай використовуються для їх лікування.

Тому, підкреслив очільник ВООЗ, він та його колеги були стурбовані тим, що неналежне використання антибіотиків під час пандемії лише погіршить загрозу резистентності.

"Пандемія COVID-19 призвела до збільшення використання антибіотиків, що в кінцевому підсумку призведе до підвищення рівня бактеріальної резистентності. Це вплине на тягар хвороб та смертей під час пандемії та поза нею", – сказав голова ВООЗ.

Станом на тепер невиправдане використання антибіотиків перетворило нешкідливі колись бактерії на смертельно небезпечні збудники хвороб. Вони перестали реагувати на ліки через те, що люди вживають їх у неправильних дозах або ж без потреби.

Коронавірус

Це призвело до того, що тільки в США щороку виявляють 2,8 млн нових інфекцій, які спричиняють 35 тисяч смертей. До 2050 року ця статистика може істотно погіршитися: від інфекцій щорічно гинутиме 10 млн осіб.

Саме тому ВООЗ забила на сполох, попередивши, що якщо на ситуацію не вплинуть, то світ буде змушений жити в ері "після антибіотиків".

"Зрозуміло, що світ втрачає здатність використовувати критично важливі протимікробні ліки. Загроза антимікробної стійкості – одна з найактуальніших проблем сучасності", – наголосив Тедрос.

Що стосується хворих на коронавірус, то у ВООЗ запевнили, що лише невелика кількість із них потребує антибіотиків для лікування вторинних бактеріальних інфекцій.

Тому Агентство охорони здоров'я ООН видає нові вказівки, рекомендуючи лікарям не призначати антибіотики як лікування або профілактичний засіб для пацієнтів із легкими та помірними захворюваннями без підозри на бактеріальну інфекцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у ВООЗ вже пояснювали, що антибіотики не рятують від вірусів, вони потрібні для боротьби з бактеріями і використовуються тільки за призначенням лікаря. Поки у світі немає жодного медпрепарату, який би ефективного запобігав коронавірусу.

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