У ВООЗ попередили про довгострокові наслідки COVID-19

У людей, які перехворіли на коронавірус, залишаються в середньо- і довгостроковій перспективі негативні наслідки, які впливають на важливі системи організму.

Про це на брифінгу 30 жовтня заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус. Йдеться про стомлюваність, кашель, важкість дихання, запалення і ураження легень і серця.

За словами Гебреісуса, одужання після COVID-19 може розтягнуться на тижні і місяці.

Причому вони проявляються як у тих, хто переніс хворобу вдома в легкій формі, так і у тих, хто лікувався стаціонарно. Також не має значення стать і вік.

Глава ВООЗ уточнив, що точну кількість людей, які зіткнулися з довгостроковими наслідками, поки не визначено.

Він також підкреслив, що ВООЗ має намір провести додаткові дослідження, щоб розробити "найкращі стандарти лікування, спрямовані на прискорення одужання пацієнтів і запобігання ускладнень".

"Хоча ми ще вивчаємо вірус, вже ясно, що це не просто вірус, який вбиває людей. У багатьох він викликає ряд серйозних довгострокових наслідків", – підкреслив Гебреісус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені британського Національного інституту досліджень розділили список наслідків "тривалого коронавірусу" на чотири групи. Тисячі пацієнтів, які подолали захворювання, повідомили, що їх мучили такі симптоми, як втома, задишка, м'язові болі і аритмія серця через кілька місяців після одужання.