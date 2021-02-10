У Таїланді в кажанів знайшли коронавірус, схожий на SARS-CoV-2

Таша Адамович Здоров'я 20:29, 10.02.2021 Оновлено: 20:37, 10.02.2021

У Таїланді в популяції кажанів виявили коронавірус, схожий на Sars-CoV-2, що спричинив пандемію COVID-19.

Про це повідомили на сайті Nature Communications. Вірус отримав назву RacCS203.

Вчені підтвердили наявність збудника у п'яти кажанів. Також вони виявили антитіла від хвороби, що нейтралізують SARS-CoV-2, у панголінів, популяція яких живе в заповіднику дикої природи Таїланду.

Уточнюється, що новий коронавірус схожий на Sars-CoV-2 на 91,5%. Він також схожий на вірус RmYN02, виявлений у кажанів у Китаї, який має схожість геному із зазначеним вище коронавірусом на 93,6%.

Віруси, схожі на Sars-CoV-2, широко поширені в кажанів у різних країнах Азії.

Точне походження збудника, що спричинив пандемію, поки не відоме. Водночас дослідження показували, що спочатку він з'явився у тварини, а потім передався людині.

Раніше експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) із пошуку причин виникнення коронавірусу під час поїздки в китайський Ухань спростували версію про його лабораторне походження. Надалі фахівці гіпотезу про витік вірусу з лабораторії розглядати не будуть.

Передання коронавірусу від кажанів прямо до людини вони також вважають малоймовірним, бо в Ухані вони не водяться. Найбільш імовірним поясненням є наявність проміжного носія, яким могли стати інші тварини.

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