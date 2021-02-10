Головна Новини
МоваЯзык
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новини здоров'я

У Таїланді в кажанів знайшли коронавірус, схожий на SARS-CoV-2

3.7т
Читати матеріал російською

У Таїланді в популяції кажанів виявили коронавірус, схожий на Sars-CoV-2, що спричинив пандемію COVID-19.

Про це повідомили на сайті Nature Communications. Вірус отримав назву RacCS203.

Вчені підтвердили наявність збудника у п'яти кажанів. Також вони виявили антитіла від хвороби, що нейтралізують SARS-CoV-2, у панголінів, популяція яких живе в заповіднику дикої природи Таїланду.

Уточнюється, що новий коронавірус схожий на Sars-CoV-2 на 91,5%. Він також схожий на вірус RmYN02, виявлений у кажанів у Китаї, який має схожість геному із зазначеним вище коронавірусом на 93,6%.

Віруси, схожі на Sars-CoV-2, широко поширені в кажанів у різних країнах Азії.

Точне походження збудника, що спричинив пандемію, поки не відоме. Водночас дослідження показували, що спочатку він з'явився у тварини, а потім передався людині.

Раніше експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) із пошуку причин виникнення коронавірусу під час поїздки в китайський Ухань спростували версію про його лабораторне походження. Надалі фахівці гіпотезу про витік вірусу з лабораторії розглядати не будуть.

Передання коронавірусу від кажанів прямо до людини вони також вважають малоймовірним, бо в Ухані вони не водяться. Найбільш імовірним поясненням є наявність проміжного носія, яким могли стати інші тварини.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Таша Адамович Таша Адамович
Тема
Коронавірус
Місце
Таїланд
Тег
дослідження
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
179
Смішно
1
Цікаво
5
Сумно
3
Треш
Здоров'я

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини