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У США у чоловіка виявили рідкісну амебу, яка пожирає мозок

1.5т
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В окрузі Хіллсборо американського штату Флорида у чоловіка виявили зараження амебою, яка здатна вражати нервову систему і мозок.

Як повідомляє ВВС, пацієнт міг отримати рідкісну інфекцію в воді – найімовірніше, амеба потрапила в його організм через ніс.

Амеба Неглерія Фоулера (Naegleria fowleri) інфікує мозок і може бути смертельно небезпечною для хворого – часто заражені гинуть протягом тижня. Вони в основному живуть в теплій воді, звідки через ніс потрапляють в мозок, де дуже швидко розмножуються. В організмі амеба провокує крововиливи, некроз і первинний амебний менінгоенцефаліт.

Як симптоми зараження цією амебою медики виділяють підвищення температури, нудоту, блювоту і сильні головні болі. При цьому, від людини до людини амеба не передається.

Випадки зараження Naegleria fowleri досить рідкісні – з 2009 по 2018 рік у США зафіксували 34 інфікованих. Проте, служба охорони здоров'я Флориди закликала уникати водойм і контакту носа з водою з-під крана.

Раніше OBOZREVATEL публікував колонку інфекціоністкі Ольги Голубовської про небезпеку Naegleria fowleri.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
здоров'я
Місце
США
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