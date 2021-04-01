У Pfizer заявили про 100% ефективності своєї вакцини для підлітків

Ольга Ліпич Здоров'я 07:30, 1.04.2021 Оновлено: 09:10, 1.04.2021

Американська фармацевтична компанія Pfizer і її німецький партнер BioNTech заявили, що препарат від COVID-19 їхнього виробництва є безпечним та ефективним для підлітків у віці від 12 до 15 років.

Про це повідомили на сайті Pfizer. Так, у компанії оприлюднили результати третьої фази випробувань своєї вакцини на підлітках до 16 років. Ефективність препарату в цій групі оцінили в 100%.

Тепер Pfizer/BioNTech мають намір подати заявку на дозвіл екстрено використовувати вакцину для підлітків старших за 12 років. Нині вакцина затверджена до застосування для людей старших за 16 років.

Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив, що сподівається отримати дозвіл і почати вакцинацію підлітків до початку наступного навчального року.

Під час випробування у 2260 підлітків віком від 12 до 15 років було зареєстровано 18 випадків COVID-19 в групі, що отримувала плацебо, і жодного серед тих, хто отримував вакцину.

У компанії заявляють, що вакцина добре переносилася, побічні ефекти відповідали тим, які спостерігалися серед учасників віком від 16 до 25 років у дослідженні для дорослих.

Нагадаємо, раніше дослідження показало, що американські вакцини Pfizer і Moderna виявилися ефективними для запобігання зараження коронавірусом: на 90% після двох доз і на 80% – після одного щеплення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Pfizer і BioNTech планують у квітні розпочати тестування так званої сухої – ліофілізованої версії вакцини проти коронавірусу.

Коментувати
Здоров'я

Дивіться також

"Слуги народу" засвітилися в Раді з елітними сумками від Dolce&Gabbana. Фото

На Хмельниччині матір стрибнула за дитиною, яка впала в 17-метровий колодязь

Збірна України сенсаційно втратила перемогу над Казахстаном у відборі на ЧС-2022

Познер приїхав до Грузії за паспортом США: в Кремлі заявили, що росіянам там небезпечно

США звинуватили "Інтерпайп" Пінчука в нечесній конкуренції і підвищили мита на труби