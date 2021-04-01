У Pfizer заявили про 100% ефективності своєї вакцини для підлітків

Американська фармацевтична компанія Pfizer і її німецький партнер BioNTech заявили, що препарат від COVID-19 їхнього виробництва є безпечним та ефективним для підлітків у віці від 12 до 15 років.

Про це повідомили на сайті Pfizer. Так, у компанії оприлюднили результати третьої фази випробувань своєї вакцини на підлітках до 16 років. Ефективність препарату в цій групі оцінили в 100%.

Тепер Pfizer/BioNTech мають намір подати заявку на дозвіл екстрено використовувати вакцину для підлітків старших за 12 років. Нині вакцина затверджена до застосування для людей старших за 16 років.

Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив, що сподівається отримати дозвіл і почати вакцинацію підлітків до початку наступного навчального року.

Під час випробування у 2260 підлітків віком від 12 до 15 років було зареєстровано 18 випадків COVID-19 в групі, що отримувала плацебо, і жодного серед тих, хто отримував вакцину.

У компанії заявляють, що вакцина добре переносилася, побічні ефекти відповідали тим, які спостерігалися серед учасників віком від 16 до 25 років у дослідженні для дорослих.

Нагадаємо, раніше дослідження показало, що американські вакцини Pfizer і Moderna виявилися ефективними для запобігання зараження коронавірусом: на 90% після двох доз і на 80% – після одного щеплення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Pfizer і BioNTech планують у квітні розпочати тестування так званої сухої – ліофілізованої версії вакцини проти коронавірусу.

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