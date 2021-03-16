У Німеччині назвали причину призупинення вакцинації препаратом AstraZeneca

У Німеччині припустили, що вакцина AstraZeneca може викликати тромбоз вен мозку

Очільник Інституту Пола Ерліха Клаус Чічутек заявив, що вакцинацію проти коронавірусу препаратом AstraZeneca у Німеччині призупинили через "особливий тромбоз вен головного мозку".

В інтерв'ю для ZDF фахівець зазначив, що нові випадки були зареєстровані 12 березня. Він додав, що не може повністю відкидати версію того, що до такої проблеми призвела саме вакцинація. Відтак, повинні бути ретельно досліджені навіть поодинокі інциденти.

Через нові факти згаданого тромбозу їх кількість перевищила поріг так званої "фонової захворюваності" – статистика, яка фіксувалася медиками у населення навіть без вакцинації.

"Тому не можна відкидати, що причина справді криється у вакцинації. Вакцини повинні бути безпечними і добре переноситись. Ми повинні переконатися, що вакцина не шкідлива", – підкреслив керівник Інституту Пола Ерліха.

Зазначимо, що пресслужба наукової установи також детально пояснила, чому вирішила призупинити вакцинацію препаратом AstraZeneca. У заяві зазначили, що дані про дію медикаменту будуть додатково проаналізовані та оцінені Європейським агентством із лікарських засобів (ЕMA).

Поки оцінка не буде завершена, щеплення вакциною від AstraZeneca у Німеччині буде припинено. Це рішення стосується як первинних, так і подальших щеплень.

"Аналізуючи нові дані, фахівці Інституту Пола Ерліха побачили помітне зростання кількості випадків особливої форми дуже рідкісного тромбозу мозкових вен (тромбоз синусової вени) у зв'язку з нестачею тромбоцитів (тромбоцитопенія) та кровотечами, які відбуваються невдовзі після щеплень вакцинами проти COVID-19 від AstraZeneca", – додали в інституті.

Крім того, вчені закликали осіб, які отримали вакцину проти COVID-19 AstraZeneca і відчувають погіршення самопочуття більш ніж через чотири дні після вакцинації, негайно звертатися до лікарів. Особливо це стосується тих, хто починає страждати на сильні та постійні головні болі або точкові шкірні кровотечі.

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