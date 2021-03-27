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У МОЗ спростували "прогнозоване" щеплення в Україні до 2040 року

1.3т
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У МОЗ наголошують на необхідності вакцинуватися від коронавірусу в період пандемії і запевняють, що "прогнозована" вакцинація в Україні до 2040 року – фейк.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ. Зазначається, що в країні будуть наростати темпи вакцинації людей.

Так, відповідно до "калькулятора" черги період щеплень в країні триватиме до 2040 року. У міністерстві називають цю інфомацію неправдивою, адже вакцинація розгортатиметься поетапно і з новими вакцинами збільшуватиметься і кількість пунктів.

Вакцинація українців .
Вакцинація українців . Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • В Україну 25 березня відправили вантаж із вакциною проти коронавірусу, яку розробила китайська біофармацевтична компанія Sinovac Biotech.

  • Станом на суботу, 27 березня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 126,7 млн осіб. За минулий день виявили 630 099 нових інфікованих.

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Автор
Антоніна Карташева Антоніна Карташева
Тема
Вакцинація в Україні та світі
Тег
Вакцина від коронавірусу
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