У МОЗ спростували "прогнозоване" щеплення в Україні до 2040 року

У МОЗ наголошують на необхідності вакцинуватися від коронавірусу в період пандемії і запевняють, що "прогнозована" вакцинація в Україні до 2040 року – фейк.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ. Зазначається, що в країні будуть наростати темпи вакцинації людей.
Так, відповідно до "калькулятора" черги період щеплень в країні триватиме до 2040 року. У міністерстві називають цю інфомацію неправдивою, адже вакцинація розгортатиметься поетапно і з новими вакцинами збільшуватиметься і кількість пунктів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україну 25 березня відправили вантаж із вакциною проти коронавірусу, яку розробила китайська біофармацевтична компанія Sinovac Biotech.
Станом на суботу, 27 березня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 126,7 млн осіб. За минулий день виявили 630 099 нових інфікованих.
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