У МОЗ розвіяли популярний фейк про влив вакцини проти COVID-19 на ДНК

У Центрі громадського здоров'я МОЗ України розвіяли популярний міф про те, що вакцина проти коронавірусної хвороби COVID-19 здатна змінювати ДНК людини.

Про це йдеться у матеріалі Liga.net. Там зазначили, що цей фейк найчастіше використовують щодо мРНК-вакцин.

У ЦГЗ додали, що мРНК-вакцини проти COVID-19 ніколи не потрапляє в ядро клітини, де є наша ДНК.

"Це означає, що мРНК ніяк не може впливати чи взаємодіяти з нашою ДНК. Натомість мРНК-вакцини працюють із природними захисними силами організму, щоб безпечно виробити імунітет до COVID-19", – ідеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, що РНК-вакцини, які створені за порівняно новими технологіями, містять не активний або ослаблений вірус, а його матричну РНК. Під час щеплення в організм потрапляє матрична РНК, яка несе в собі креслення невеликої частини вірусу, а не всю його генетичну інформацію. Шипи на вірусі – білок, який сам по собі нешкідливий. Саме за нього відповідає генетичний матеріал у вакцині.

Матрична РНК повинна проникнути в цитоплазму клітин, де рибосоми зчитують код і починають створювати "шипований" білок. Після утворення молекула вирушає до мембрани, а клітина тим часом руйнує чужорідну РНК. Використання невеликого фрагмента вірусу дає змогу імунній системі познайомитися з новим ворогом без ризику захворіти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці не зможуть вибирати виробника вакцини проти коронавірусу під час державної кампанії імунізації. Якщо людина відмовиться від препарату, яким будуть прищеплювати в певний момент, то втратить шанс на безкоштовну процедуру.