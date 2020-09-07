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/ Грип та застуда

У МОЗ розповіли, як правильно вакцинуватися під час пандемії COVID-19

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У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що зараження грипом під час пандемії коронавірусу становить ще більшу небезпеку для здоров’я людей, й закликали робити щеплення.

Про те, як правильно вакцинуватися від цього та інших вірусних і інфекційних захворювань, зважаючи на нинішню епідемічну ситуацію в країні, розповів на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Треба дистанційно домовитися із сімейним лікарем щодо відповідної вакцинації. Потім він має призначити час, коли вам треба прийти, зробити щеплення", – насамперед сказав він.

Степанов розповів про правильну вакцинацію під час пандемії COVID-19

Степанов розповів про правильну вакцинацію під час пандемії COVID-19

Глава МОЗ наголосив, що під час вакцинації у медустанові потрібно виконувати встановлені правила, зокрема:

  • мати захисну маску;

  • дотримуватися соціальної дистанції;

  • користуватися антисептиком;

  • прийти на вказаний лікарем час, аби уникнути скупчення людей.

У разі проведення щеплень для дітей у Міністерстві охорони здоров’я рекомендують поєднувати патронажні функції разом з імунізацією, щоби зменшувати це контактування.

"Усі алгоритми відпрацьовано, про них знають сімейні лікарі, до них цю інформацію донесено... Тому не нехтуйте, будь ласка, здоров’ям і пройдіть усі процеси вакцинації", – закликав Степанов.

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Автор
Марина Ліснічук Марина Ліснічук
Теми
Коронавірус Вакцинація в Україні
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я грип та ГРВІ Щеплення від грипу
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Здоров'я Грип та застуда

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