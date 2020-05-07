В Україні наступного тижня почнуть лікування дев'ятирічної Ірини Химич із Вінниці, яка страждає прогерією – рідкісним захворюванням, під час якого організм передчасно старіє.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Право на владу" заявив, що у відомстві знають про дівчинку.

Ірині Химич зараз дев'ять років ТСН

Ведуча зазначила, що Ірині потрібне дороге лікування в Бостоні, США.

Степанов зі свого боку уточнив, що його заступниця Ірина Микичак уже зв'язувалася з мамою дитини.

"Вони домовилися, що одразу після закінчення карантину треба зробити ще додаткове обстеження. Думаю, ми зможемо це зробити наступного тижня, коли будуть пом'якшені карантинні заходи. Потім ми почнемо процес лікування. Незалежно від того, чого буде коштувати державі лікування цієї дитини", – зазначив міністр.

Прогерія призводить до передчасного старіння організму. Хвороба вражає і дітей, і дорослих. Як правило рік життя при такому діагнозі рахується за 8-10 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році Ірині Химич провели унікальну стоматологічну операцію. Уже на той момент її організм постарів на 60 років.

Нагадаємо, що у Вінницькій області на початку 2020 року померла восьмирічна Анна Сакідон, яка також страждала прогерією.

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