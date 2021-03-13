МОЗ – про епідситуацію на Великдень: середина березня покаже

У МОЗ Україні готуються до Великодня, говорять з релігійними лідерами про доцільність вакцинації. Точних прогнозів щодо поширення коронавірусу не дають, але очікують, що зимово-весняний епідеміологічний період завершиться найближчим часом.

Таку позицію висловив в інтерв'ю "Новое время" головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко. Попри підготовку до свят він нагадує і про швидку мутацію вірусу.

"Чи готуємося ми до Великодня? Готуємося. Ми до всього готуємося. Але питання полягає в тому, що вірус така зараза, яка також готується до всіх наших кроків і мутує, і нам треба ці мутації виловлювати...Завершується перший рік його циркуляції в глобальному масштабі, тому виникає питання, чи буде він повторювати сезонність грипу і грипоподібних захворювань, або ж буде формувати свою криву, незалежно ні від погодних умов, ні від сталої сезонності циркуляції подібних йому вірусів. Все це ми побачимо в середині березня", – сказав Ляшко.

За його словами, проводиться робота і з релігійними лідерами, їх просять зробити щеплення. Насамперед це стосується людей похилого віку.

"Чим ближче сам Великдень, тим більшими і реальнішими у нас будуть прогнози епідситуації. Адже зараз у нас спостерігається активний спалах у Західній Україні. Подивимося, чи буде він поширюватися на Центр і Схід, або ж все-таки цей зимово-весняний [епідеміологічний] період завершиться у нас ще до Великодніх свят", – додав Ляшко.

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