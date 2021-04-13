У МОЗ показали, з чого роблять вакцини проти COVID-19

МОЗ показало українцям склад вакцин проти коронавірусу

Українське Міністерство охорони здоров'я оприлюднило склад вакцин проти коронавірусу, якими вже щеплюють або будуть щеплювати громадян.

Пресслужба відомства у Facebook пояснила, що склад препаратів залежить від технології, яка використовувалася для їх розробки. Наразі в нашій державі вже використовують вакцину CovieShield/AstraZeneca та очікують на вакцину AstraZeneca південнокорейського виробника SK Bioscience, CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Водночас у МОЗ наголосили, що вакцини AstraZenecа різних виробників мають однаковий склад.

"Важливо знати склад, щоб уникнути можливої алергічної реакції після щеплення. Якщо ви маєте підозру, що у вас можете бути алергічна реакція, обов’язково зверніться до вашого сімейного лікаря чи терапевта найближчої лікарні", – попередили українців та оприлюднили детальний склад згаданих вакцин.

AstraZeneca

Діюча речовина: модифікований аденовірус, що містить у собі специфічний білок коронавірусу, який викликає імунну відповідь.

Допоміжні речовини:

L-гістидин, або L-гістидин гідрохлорид моногідрат – амінокислота, яка покращує обмін речовин в організмі.

Динатрієва сіль етилендіамінтетрацтової кислоти – використовується для стабілізації вакцини.

Магнію хлорид – також є стабілізатором.

Склад вакцин від AstraZeneca. Джерело: Facebook МОЗ України

Sinovac

Діюча речовина: інактивований вірус.

Допоміжні речовини:

гідроокис алюмінію – пришвидшує та підсилює дію активного компоненту.

Гідрофосфат натрію 12-водний та гідрофосфат натрію моногідрат – буферні речовини, що стабілізують вакцину, щоб її кислотний рівень збігався з рівнем нашого тіла.

Натрію хлорид – є розчинником і корегує сольовий баланс вакцини.

Склад вакцин від Sinovac. Джерело: Facebook МОЗ України

Pfizer

Діюча речовина: мРНК – молекула, яка вчить клітини виробляти коронавірусні білки, необхідні для формування імунної відповіді.

Допоміжні речовини:

ALC-0315, ALC-0159 і холестерол – ліпідні частинки, які формують захисний бар'єр для активного інгредієнту та забезпечують його доставку в клітини.

DSPC – фосфоліпід, який стабілізує ліпідний бішар і пришвидшує вивільнення активного компоненту, а тому підсилює його дію.

Дигідрат фосфату натрію та дигідрат фосфату калію – буферні речовини, що стабілізують вакцину, щоб рівень кислотності збігався з рівнем нашого тіла.

Склад вакцин від Pfizer. Джерело: Facebook МОЗ України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

13 квітня в Україні почали робити щеплення від коронавірусу вакциною CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech. Процес почався після завершення всіх необхідних перевірок і тестів.

Також стало відомо, що Ізраїль та Україна можуть почати співпрацю у сфері виробництва вакцин, зокрема й проти коронавірусу.

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