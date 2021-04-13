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У МОЗ показали, з чого роблять вакцини проти COVID-19

4.3т
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МОЗ показало українцям склад вакцин проти коронавірусу

МОЗ показало українцям склад вакцин проти коронавірусу

Українське Міністерство охорони здоров'я оприлюднило склад вакцин проти коронавірусу, якими вже щеплюють або будуть щеплювати громадян.

Пресслужба відомства у Facebook пояснила, що склад препаратів залежить від технології, яка використовувалася для їх розробки. Наразі в нашій державі вже використовують вакцину CovieShield/AstraZeneca та очікують на вакцину AstraZeneca південнокорейського виробника SK Bioscience, CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Водночас у МОЗ наголосили, що вакцини AstraZenecа різних виробників мають однаковий склад.

"Важливо знати склад, щоб уникнути можливої алергічної реакції після щеплення. Якщо ви маєте підозру, що у вас можете бути алергічна реакція, обов’язково зверніться до вашого сімейного лікаря чи терапевта найближчої лікарні", – попередили українців та оприлюднили детальний склад згаданих вакцин.

AstraZeneca

Діюча речовина: модифікований аденовірус, що містить у собі специфічний білок коронавірусу, який викликає імунну відповідь.

Допоміжні речовини:

  • L-гістидин, або L-гістидин гідрохлорид моногідрат – амінокислота, яка покращує обмін речовин в організмі.

  • Динатрієва сіль етилендіамінтетрацтової кислоти – використовується для стабілізації вакцини.

  • Магнію хлорид – також є стабілізатором.

Склад вакцин від AstraZeneca
Склад вакцин від AstraZeneca. Джерело: Facebook МОЗ України

Sinovac

Діюча речовина: інактивований вірус.

Допоміжні речовини:

  • гідроокис алюмінію – пришвидшує та підсилює дію активного компоненту.

  • Гідрофосфат натрію 12-водний та гідрофосфат натрію моногідрат – буферні речовини, що стабілізують вакцину, щоб її кислотний рівень збігався з рівнем нашого тіла.

  • Натрію хлорид – є розчинником і корегує сольовий баланс вакцини.

Склад вакцин від Sinovac
Склад вакцин від Sinovac. Джерело: Facebook МОЗ України

Pfizer

Діюча речовина: мРНК – молекула, яка вчить клітини виробляти коронавірусні білки, необхідні для формування імунної відповіді.

Допоміжні речовини:

  • ALC-0315, ALC-0159 і холестерол – ліпідні частинки, які формують захисний бар'єр для активного інгредієнту та забезпечують його доставку в клітини.

  • DSPC – фосфоліпід, який стабілізує ліпідний бішар і пришвидшує вивільнення активного компоненту, а тому підсилює його дію.

  • Дигідрат фосфату натрію та дигідрат фосфату калію – буферні речовини, що стабілізують вакцину, щоб рівень кислотності збігався з рівнем нашого тіла.

Склад вакцин від Pfizer
Склад вакцин від Pfizer. Джерело: Facebook МОЗ України

У МОЗ показали, з чого роблять вакцини проти COVID-19

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Вакцинація в Україні та світі Коронавірус
Місце
Україна
Теги
вакцина Sinovac CoronaVac вакцина Pfizer и BioNTech вакцина CoviShield Міністерство охорони здоров'я вакцина AstraZeneca
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