У МОЗ назвали три головні симптоми коронавірусу
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав лихоманку, сухий кашель і утруднення дихання головними симптомами коронавірусу.
На брифінгу з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 Ляшко також зазначив, що симптоми можуть бути як сильно виражені, так і бути відсутніми – перебіг захворювання може бути безсимптомний.
"Ми маємо три головних симптоми, які визнані центрами з контролю за захворюваністю, – це лихоманка (підвищення температури), сухий кашель і утруднення дихання", – сказав Ляшко.
Також він зазначив, що Всесвітня організація охорони здоров'я зробила рейтинг симптомів на основі проведених аналізів:
лихоманка – спостерігається у 88% всіх хворих;
сухий кашель (67%);
слабкість (38%);
утруднення дихання (18%);
біль у горлі (13%);
головний біль (13%);
біль у м'язах, відчуття холоду, нудота і блювота (5-10%).
Також симптомами є нежить, діарея і кашель із кров'ю. Специфічними симптомами, які майже відразу вказують на захворювання на коронавірус, є втрата відчуття смаку і запаху.
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