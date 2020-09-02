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У МОЗ назвали три головні симптоми коронавірусу

  • Лихоманка, сухий кашель і утруднення дихання – головні симптоми коронавірусу

  • За словами Ляшка, хвороба також може протікати безсимптомно

  • Він озвучив рейтинг симптомів на основі проведених Всесвітньою організацією охорони здоров'я аналізів

16т
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Головний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав лихоманку, сухий кашель і утруднення дихання головними симптомами коронавірусу.

На брифінгу з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 Ляшко також зазначив, що симптоми можуть бути як сильно виражені, так і бути відсутніми – перебіг захворювання може бути безсимптомний.

"Ми маємо три головних симптоми, які визнані центрами з контролю за захворюваністю, – це лихоманка (підвищення температури), сухий кашель і утруднення дихання", – сказав Ляшко.

Лихоманка, сухий кашель і утруднення дихання назвали головними симптомами коронавірусу

Лихоманка, сухий кашель і утруднення дихання назвали головними симптомами коронавірусу

Також він зазначив, що Всесвітня організація охорони здоров'я зробила рейтинг симптомів на основі проведених аналізів:

  • лихоманка – спостерігається у 88% всіх хворих;

  • сухий кашель (67%);

  • слабкість (38%);

  • утруднення дихання (18%);

  • біль у горлі (13%);

  • головний біль (13%);

  • біль у м'язах, відчуття холоду, нудота і блювота (5-10%).

Також симптомами є нежить, діарея і кашель із кров'ю. Специфічними симптомами, які майже відразу вказують на захворювання на коронавірус, є втрата відчуття смаку і запаху.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з Австралії заявили, що біль у животі може бути ключовою ознакою коронавірусної інфекції.

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Автор
Ольга Ліпич Ольга Ліпич
Тема
Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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