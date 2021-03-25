У МОЗ назвали кількість "побочок" вакцинації від COVID-19 в Україні

В Україні зафіксовано 587 легких випадків побічних реакцій на застосування вакцини проти коронавірусу CoviShield/AstraZeneca. А також три випадки, коли пацієнтам була необхідна медична допомога.

Про це на брифінгу 25 березня повідомив заступник міністра охорони здоров’я Ігор Іващенко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Йдеться про головний біль, тимчасове підвищення температури, втому. Це передбачені реакції і побічні ефекти на застосування вакцин, які тільки доводять те, що вакцина працює, організм готує імунну відповідь", – зазначив він.

В Україні зафіксовано майже 600 "побочок" вакцинації від COVID-19

Також, за його словами, підтверджено три випадки, коли пацієнтам після отримання першої дози вакцини був необхідний тимчасовий нагляд лікарів або надання відповідної медичної допомоги.

"Вакцинація населення є найважливішим інструментом запобігання нових захворювань, смертей, а також ефективним методом протидії пандемії", – запевнив Іващенко.

Заступник міністра зазначив, що випадок смерті військової в Одеській області буде розслідувано згідно з протоколами Міністерства охорони здоров’я.

Додамо: за добу 24 березня щеплення проти коронавірусу зробили 18 561 українцю. З початку кампанії імунізації вакциновано 155 587 громадян.

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