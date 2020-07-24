У Міністерстві охорони здоров'я планують суттєво розширити програму “Доступні ліки”, яка передбачає зокрема і зниження вартості препаратів.

Про це на брифінгу із протидії поширенню COVID-19 в Україні 23 липня розповів очільник МОЗ Максим Степанов. За його словами, программа передбачає використання електронних рецептів.

На переконання міністра, перехід від паперових до електронних рецептів дозволяє не лише посилити контроль за реалізацією ліків, а й знизити їхню вартість. Отримати лікарські засоби за нижчою ціною можливо за рахунок того, що в електронний рецепт вноситься лише діюча речовина, що дозволяє обирати між препаратами з такою діючою речовиною з урахуванням вартості.

У МОЗ анонсували зниження цін на ліки: Степанов озвучив план

"Ми проговорили (з фармвиробниками – Ред.) запровадження електронного рецепту. Це теж дуже необхідна і важлива річ. Він у нас зараз використовується у програмі "Доступні ліки", яку ми, я вважаю, повинні максимально розширювати – цю програму реімбурсації. Для того, щоб наші пацієнти отримували лікарські засоби з суттєвим зниженням ціни. Це і є турбота про наших українців. Отже, ми вважаємо, що треба електронний рецепт максимально розширювати, запроваджувати у нашій країні, в тому числі – поступово позбутися взагалі паперових рецептів", – сказав Степанов.

Він зазначив, що в аптеках можна буде купити ліки за рецептом, як це передбачено. Тоді це можна буде контролювати.

Водночас у МОЗ зазначили, що з квітня 2019 року за урядовою програмою "Доступні ліки" було виписано понад 18 млн рецептів, а щотижнево е-рецепт отримує 8000 нових пацієнтів. При цьому МОЗ продовжує вдосконалювати систему і додає до неї нові лікарські засоби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці отримали можливість повернути в аптеку неякісні ліки і отримати назад свої гроші. Але для цього треба, щоб препарат був визнаний неякісним Держлікслужбою.