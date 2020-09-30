У Києві в 118 школах класи пішли на самоізоляцію через COVID-19

У Києві у 118 школах на самоізоляції та дистанційному навчанні загалом перебувають 276 класів, де є хворі учні.

Про це міський голова Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн пресконференції 30 вересня, йдеться в повідомленні на офіційному сайті політика. Він уточнив, що також п'ять шкіл закрили на карантин через виявлення коронавірусу у вчителів.

"Місто продовжує контролювати дотримання протиепідемічних заходів у навчальних закладах. На сьогодні в столиці закриті на карантин 5 шкіл – через випадки захворювання серед вчителів. По дві в Оболонському та Печерському районах. І одна школа – у Святошинському районі. У 118 школах на самоізоляції та дистанційному навчанні загалом 276 класів, де є хворі учні", – повідомив Кличко.

Усього в Києві 366 хворих на коронавірус школярів та 193 педагоги. У дитячих садочках через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 32 групи.

Кличко також зазначив, що два садочки закриті на карантин. Один – у Печерському районі та один – у Деснянському. Наповненість дітей у дитсадках сьогодні – понад 58 відсотків.

"Поки що нам вдається контролювати ситуацію. За кожною школою та садочком закріплений санітарний лікар, який, згідно з регламентом, ухвалює рішення про запровадження карантинних заходів. Я ж вкотре звертаюся до батьків: пояснюйте дітям, чому важливо дотримуватися правил гігієни та безпеки. Слідкуйте за здоров’ям вашої дитини, і якщо в неї є ознаки ГРВІ – одразу звертайтеся до лікаря", – додав Віталій Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу, 29 вересня, коронавірусом в Києві заразилися 219 осіб. У Київській області зафіксували 143 нових заражених. Усього в столиці інфіковані вже 22 778 осіб, в області – 9139 заражених.