У багатьох пацієнтів, хворих на COVID-19, виявили розвиток аномальної патології кишечника.

Про це повідомили медики з Массачусетської лікарні (США), які провели відповідні дослідження, пише журнал Radiology. В ньому взяли участь 414 осіб, середній вік яких склав 57 років. Майже у третини пацієнтів вчені виявили порушення роботи кишківника та новоутворення.

Пандемія COVID-19

"Вони частіше фіксувалися у лежачих пацієнтів у відділенні інтенсивної терапії. Щоб зрозуміти причину таких змін, необхідна додаткова робота", – повідомив лікар Раджеш Баяна.

Медик зазначив, що однією з найнебезпечніших виявлених патологій є пневматоз – стан, за якого гази проникають у стінки кишківника та утворюють кісти.

Крім того, в інших заражених знаходили ішемію кишківника та холестаз – порушення утворення жовчі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені у половини пацієнтів із COVID-19, яких перевірили за допомогою МРТ, знайшли аномалії головного мозку.

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