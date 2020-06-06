Цілувати собак небезпечно: медики попередили про згубні наслідки

Тварин не можна цілувати і взагалі підпускати їх близько до свого обличчя не тільки під час пандемії, але і після неї, закликають медики.

За їхніми словами, такий контакт із домашніми улюбленцями може загрожувати безліччю проблем зі здоров'ям для людини. Про те, чому варто відмовитися від подібних "ніжностей" зі своїм псом, пише "Рамблер".

У матеріалі наводять приклад, описаний із власної практики заслуженим британським професором вірусології та мікробіології Джоном Оксфордом.

Допускати тварин до свого обличчя – вкрай погана ідея, стверджують медики

Йдеться про мешканку Великобританії, яка потрапила до лікарні з діагнозом поліорганна недостатність. Під час обстеження медики з'ясували, що недугу спровокували бактерії, які містилися в слині її собаки.

Хвороба дуже стрімко прогресувала. Але те, що жінка може бути серйозно хвора, виявилося випадково: родичів британки просто збентежила її вимова, коли вони розмовляли з нею по телефону. Вже через декілька годин племінник приїхав провідати тітку і виявив її без свідомості на підлозі.

Тісний контакт із домашніми улюбленцями може загрожувати безліччю проблем зі здоров'ям для людини

Професор Оксфорд пише, що пацієнтці довелося провести два тижні в лікарні. Крім поставленого діагнозу, медики виявили у неї ниркову та легеневу недостатність, ураження печінки і сепсис, викликаний бактерією, яка міститься у слині собак.

Водночас у жінки не було порізів або ран, через які бактерія могла б потрапити в організм. Саме тому причина захворювання стала очевидна для медиків лише після того, як вони дізналися, що у пацієнтки є італійська хорт.

Від поцілунків із псами варто відмовитися

Доцент кафедри мікробіології в Penn Vet Шеллі Ранкін підкреслює, що це досить рідкісний випадок, проте він найбільш яскраво демонструє, наскільки поцілунки з собаками можуть бути небезпечні для людини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Нідерландах собака і три кішки захворіли на коронавірус (COVID-19). Передбачається, що хвороба передалася їм від господарів.

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