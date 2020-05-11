Тільки не у ванній! Де і як правильно зберігати ліки: розкриті лайфхаки

Ефективність і придатність кожних ліків будуть такими як потрібно, тільки якщо їх зберігали за продиктованими виробником правилами.

Інакше препарат в кращому випадку просто втратить свої властивості, в гіршому – в ньому утворюються токсичні компоненти в результаті хімічних реакцій.

Правила зберігання ліків

Де ж найкраще зберігати ліки

Кращий варіант – темне місце (аптечка в шафі) і подалі від опалювальних приладів (точно не варто тримати на холодильнику, поряд з духовкою і мікрохвильовою піччю). Швидше за все лікарські препарати руйнуються під впливом яскравого сонячного світла і супроводжуючого тепла.

Ванна, балкон, веранда на дачі – не підійдуть. Таблетки і капсули гігроскопічні і легко намокають. Особливо це стосується недорогих ліків в паперовій упаковці (наприклад, цитрамон).

Якщо на етикетці ліків написано: "Зберігати в прохолодному, захищеному від світла місці" або "В сухому і прохолодному місці", значить, їх потрібно тримати в холодильнику, тобто при температурі не вище 15 градусів. Туди ж слід покласти і ті препарати, які рекомендують зберігати при температурі не вище 5 градусів. Але полички теж повинні бути різними:

свічки – ближче до морозильної камери.

м'які лікарські форми (мазі, пластирі, свічки) – на середніх полицях холодильника.

ліки, які повинні зберігатися просто в прохолодному місці – на найнижчій полиці, подалі від морозилки.

Обов'язково потрібно додатково захистити препарати від вологи (наприклад, покласти в коробку або поліетиленовий пакет).

При цьому замерзлі медикаменти краще не вживати. На деяких препаратах є спеціальне попередження – "Не заморожувати!"

У чому краще зберігати ліки

Сиропи і розчини найкраще зберігати в картонній вторинній упаковці (тобто в заводській, на якій позначено термін придатності, склад та ін.).

Таблетки і капсули – в "рідній" блістерній упаковці. Ні в якому разі не зсипати в скляну чи пластикову пляшечку – на таблетки починає діяти світло і вологість. А якщо не підписати пляшечку, легко можна забути, що туди засипали.

Обов'язково потрібно щільно закривати всі флакони: ліки можуть випаровуватися, поглинати летючі речовини або окислюватися при зіткненні з повітрям.

Фарбувальні, пахучі, леткі препарати (йод, марганцівка, зеленка, перекис, спиртові розчини і ін.) потрібно зберігати окремо від інших. Особливо, йод – як би щільно його не закупорювали, через деякий час він все одно залишить жовті плями на сусідніх препаратах.

Марганцівку (перманганат калію) потрібно зберігати в скляній тарі – як тільки вона просипется з пакетика, в якому зазвичай продається, негайно ж почне все окисляти і фарбувати.

Раніше OBOZREVATEL писав, як дізнатися, чи зіпсовані ліки в домашній аптечці.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!