Одеса стала новою "гарячою точкою" другої хвилі COVID-19 в Європі – The Washington Post

Українське місто Одеса стало епіцентром розповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19 в країні, перетворившись на нову "гарячу точку Європи".

Про це у своїй статті "В українській Одесі літні натовпи скинули маски. Зараз це гаряча точка "другої хвилі" Європи" пише The Washington Post. Видання основною причиною спалаху хвороби називає масове ігнорування людьми правил епідеміологічної безпеки.

Зокрема, у статті розповіли історію одеського таксиста Ігоря Трофимчука, який влаштував спеціальну поїздку на святкування 82-го дня народження своєї матері Ніни до курорту Затока Одеської області. Там вона інфікувалася коронавірусом і протягом декількох тижнів померла від запалення легенів. Сам Ігор перехворів COVID-19, але вижив.

За словами Трофимчука, він зазвичай надягав маску лише тоді, коли це робили його пасажири. Він та його мати були впевнені, що холодний стакан води влітку або лід у напоях мав більший ризик захворіти, аніж коронавірус.

Тож коли його матері стало зле, вона звинуватила в цьому випиту склянку холодної води.

"Весь цей час, до того, як ми захворіли, ми не вірили нічому, що говорили про COVID-19. Ми думали, що це брехня. Люди вірять в це тільки тоді, коли вони або їхні знайомі хворіють або, що ще гірше, вмирають", – підкреслив Трофимчук.

Для чоловіка та його матері перші прояви хвороби швидко перетворилися на жах: довгі черги, помилково негативні результати тестів, величезні затримки з госпіталізацією. І дивна вимога, щоб він викликав швидку допомогу матері, яка вмирає, хоча вони вже були в лікарні.

Коли його мати лежала на лавці, він викликав швидку допомогу, що зайняло 40 хвилин.

Їх перевезли до іншої лікарні, де була велика черга, а потім до третьої лікарні, де їм сказали, що її не можуть прийняти через проблему з документацією швидкої допомоги.

"Моя мама, яка на той час вже не могла ходити, була змушена чекати надворі, поки я не вирішу проблему. Вона була готова повернутися додому, щоб померти. Тільки після довгого очікування, з 13:00 до 20:30, мою матір доставили до реанімації", – згадує Трофимчук.

Коли наступного ранку він повернувся, то побачив багато людей, які плакали через те, що їхні родичі померли у відділенні інтенсивної терапії за одну ніч. Його мати померла наступного дня.

"Якби я міг щось змінити, я б ніколи не поїхав на відпочинок до місця з такою кількістю людей", – сказав таксист.

У статті зазначається, що до хвороби жінка була цілком здоровою і навіть відвідувала тренажерний зал. Але COVID-19 спричинив у неї двобічну пневмонію, внаслідок чого вона померла.

"Нестримне літо Одеси спричинило сплеск випадків всією Україною – це ще одна гаряча точка Європи", – йдеться в матеріалі.

Станом на ранок 30 вересня 2020 року, в Одеській області зареєстровано 13 524 випадки COVID-19. З них 5648 осіб – жителі Одеси.

За останню добу в регіоні зареєстровано 179 нових випадків захворювання, з них 109 – в одеситів, 70 – у жителів районів області.

За даними на 30 вересня, на лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 212 пацієнтів з COVID-19. З них 156 осіб перебувають у стані середньої тяжкості, 56 пацієнтів – у важкому стані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 вересня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов спрогнозував спалах коронавірусної інфекції в Одесі й області через два тижні. Причиною він назвав святкування Дня міста 2 вересня в умовах епідемії.

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