Супрун закликала українців влаштувати "декомунізацію" аптечок: що варто викинути

Колишня міністерка охорони здоров'я Уляна Супрун вважає, що українцям необхідно очистити свої аптечки від непотрібних препаратів, які були популярні ще за часів СРСР.

Свої рекомендації вона опублікувала у Facebook. Вони стосуються гірчичників, деяких мазей, а також йоду й зеленки.

"Залишки "совєччини" продовжують існувати в житті багатьох українців в домашньої аптечки. Там можуть завалятися застарілі, неефективні, а часом небезпечні препарати", – написала вона.

Сурпун закликала українців очистити свої аптечки

Чому неефективні гірчичники

Супрун зазначила, що вони не допоможуть "прогріти" організм, "вигнати" хворобу, легше дихати або менше кашляти, оскільки адекватних наукових доказів тому немає, проте є докази, що вони призводять до опіків на шкірі.

Чому неефективна і може бути небезпечною оксолінова мазь

За словами колишньої чиновниці, наукових обґрунтувань того, що вона захищає від застуди та грипу, або має противірусну дію – немає. А насправді мазь лише блокує носовий хід, ускладнює дихання і заважає слизовій оболонці очищатися від часток пилу або збудників респіраторних інфекцій.

Чому неефективні йод і зеленка

Неглибокі рани або порізи можна просто промити водою, пише Супрун. На заміну йоду і зеленці вона рекомендує використовувати більш ефективні засоби, які не викликають роздратування і болю, а також не залишають слідів на шкірі.

Чому неефективний перекис водню

Супрун наголосила, що швидке загоєння ран за допомогою цього засобу є міфом, що підтверджує відсутність будь-яких наукових даних про це. Перекис може бути ефективним тільки для промивання рани, але для цього також підходить і проста вода.

Чому мазь Вишневського може бути небезпечною

Ексчиновниця пише, що мазь містить березовий дьоготь і ксероформ (речовина, що має нібито антисептичну дію, яку не доведено). Під час нанесення мазі на рану або нагноєння, вона покриває її шаром плівки, яка не дає волозі випаровуватися, тому нагріває це місце.

"Це не просто не дає ніякого лікувального ефекту, а навпаки може викликати низку ускладнень – нагрів тканин сприяє росту й розмноженню бактерій, тому невеликий поріз може перетворитися на більш небезпечну рану з нагноєнням", – пояснила вона.

Чим небезпечна мазь "Звьоздочка "

До складу в'єтнамської мазі (або олівця для інгаляцій і рідкого бальзаму) входить ментол, ефірне масло, олія м'яти, евкаліптова олія, камфора, гвоздичне масло, парафін, бджолиний віск, вазелін.

Як зазначає Супрун, нанесення цього препарату часто викликає біль, почервоніння, алергічну реакцію і роздратування нервових закінчень, що може давати відчуття полегшення нежиті. Однак якщо змащувати нею в носі, то ефект буде такий же, як і від оксолінової мазі. Крім того, вона може викликати печіння й свербіж.

Чому неефективно мумійо

За словами Супрун, справжнє його походження до цих пір точно невідомо. За однією з версій, чорно-коричневий продукт є скам'янілими екскрементами кажанів і гризунів, що живуть в гірських печерах. З нього роблять таблетки, харчові добавки, супозиторії, маски, компреси тощо. Також в Україні зареєстровано препарат з цією речовиною, який застосовують нібито для лікування парапроктитів, геморою, тріщин прямої кишки, у разі стресу, під час переломів кісток або при пригніченні імунітету і кровотворної функції у дітей, а також хворих після зовнішнього і внутрішнього опромінення.

Однак немає жодного наукового обгрунтування цього або клінічних досліджень, які могли б підтвердити дію препарату.

"Якщо для когось це не аргумент, то хоча б слід подумати, що в екскрементах тварин не може бути ніяких корисних, а тим більше лікувальних речовин", – підсумувала колишня очільниця МОЗ.

Facebook Уляни Супрун.

Facebook Уляни Супрун.

Facebook Уляни Супрун.

Facebook Уляни Супрун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Уляна Супрун дала рекомендації, ніж можна обробити рани, не використовуючи зеленку або йод.