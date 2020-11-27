Супрун розвіяла міфи про антитіла в тих, хто перехворів на коронавірус

Колишня очільниця Міністерства охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла, чи обов'язково носити маски тим, хто вже перехворів на коронавірус.

На своїй сторінці у Facebook вона розвіяла основні міфи про антитіла.

Супрун зазначила, що носити маску й дотримуватися інших протиепідемічних заходів треба незалежно від того, перехворіла людина чи ні.

Учені поки не можуть дати однозначну відповідь про антитіла

Про захист антитіл після хвороби

Колишня міністерка, посилаючись на низку досліджень, наголосила, що нині не можна точно сказати, як довго зберігаються антитіла й чи дають вони ефективний захист після хвороби.

Спочатку вчені вважали, що антитіла зберігаються до трьох місяців, а тривалість захисту залежить від того, який був перебіг хвороби – чим важчий, тим довше.

Однак згідно з новим дослідженням, антитіла можуть зберігатися до шести місяців. Також були дані, що вони взагалі можуть не з'являтися після хвороби.

"Одне зрозуміло точно: антитіла не дають тривалого захисту й цей захист індивідуальний. Тому не варто вважати, що отримання антитіл – це панацея. Є ще один рівень захисту, який відіграє більш вагому роль, – це клітинний імунітет. Саме вони виявляють і знищують інфіковану вірусом клітину, а потім здатні зберігати клітинну пам'ять про збудників хвороби", – наголосила Супрун.

Про повторні випадки зараження

Супрун звернула увагу, що нині вчені провели мало масштабних досліджень про повторні випадки зараження. Експерти тільки збирають дані, але однозначних висновків, крім того, що маски варто й далі носити та стежити за гігієною, не роблять.

"Вірогідність захворіти ще раз може існувати й через кілька штамів вірусу. Незважаючи на мутації, вірус SARS-CoV-2 поки показує незначну мінливість. Це добре. Утім, дуже важливо пам'ятати, що вірус новий, його досі вивчають, тому знімати маски ще дуже й дуже рано", – пояснила колишня глава МОЗ.

Чи мають усі перехворіти, щоб отримати колективний імунітет

За даними досліджень, очевидно, що це не стосується COVID-19. Свідченням того Супрун вважає дані про тривалість дії антитіл і неможливість визначення клітинного імунітету.

"Єдиний спосіб набути колективного імунітету – це вакцинація, а до цього потрібно й далі дотримуватися необхідних заходів", – зауважила вона.

Чи можна дізнатися наявність антитіл за допомогою тестування

Позитивний тест на антитіла не визнано методом, який гарантовано може визначити їх. Є велика ймовірність, що результат (позитивний або негативний) буде помилковим. Про це свідчать дані дослідницького центру Mayo Clinic і Центру з контролю та профілактики захворювань США.

"Урешті-решт, носіння маски, миття рук і дотримання дистанції можуть захистити не тільки від вірусу SARS-CoV-2, але й, наприклад, від вірусу грипу, який може бути не менш небезпечним для здоров'я. Правильне носіння маски в громадських місцях і всюди, де це потрібно, – це нормальний вияв поваги до людей навколо. Ніхто не може знати, хворіли ви чи ні, чи є у вас імунітет, чи можете ви інфікувати інших", – підсумувала Супрун.

Facebook Уляни Супрун.

Facebook Уляни Супрун.

Facebook Уляни Супрун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що антитіла через пів року губляться й людина може заразитися знову.