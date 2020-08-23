Як зберегти зуби здоровими: озвучені прості поради

Для того, щоб зменшити ризики виникнення карієсу, потрібно ефективно доглядати за зубами.

Про це написала пресслужба Центру громадського здоров’я України на своїй сторінці у Facebook. Там відзначили, що це захворювання є одним з найпоширеніших неінфекційних в світі, яке часто залишається поза увагою.

Так, серед факторів, які викликають епідемію карієсу:

збільшення споживання харчових продуктів та напоїв, що містять цукор;

недостатнє використання фторованої зубної пасти, води;

погана гігієна ротової порожнини.

Ризик виникнення карієсу зменшує ефективне очищення зубів. Під час догляду важливо дотримуватись наступних правил:

чистити зуби слід не менше 2 хвилин двічі на день;

необхідно звертати увагу на техніку чищення;

використовувати зубну нитку;

змінювати щітку раз на 3 місяці;

контролювати цукор в раціоні;

не споживати тютюнові вироби.

Згідно з однією із технік, існують наступні рекомендації: щітку слід розміщувати під кутом 45 градусів стосовно поверхні зубів, варто робити плавні "вимітаючі" рухи від передніх до задніх зубів, а жувальну поверхню – чистити круговими рухами. Також необхідно не забувати очищувати язик.

Поради про догляд за зубами Скріншот посту

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ написав, що жирні сорти риби, цитрусові та зелені листові овочі відносяться до тих продуктів, які допомагають зберегти зуби та ясна здоровими.

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