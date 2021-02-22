Як правильно чистити зуби: стоматолог розвінчав популярні міфи

Стоматолог з Німеччини Маркус Фелбер розвінчав популярний міф про те, що зуби потрібно чистити одразу після їжі.

За його словами, зубна емаль має захист у вигляді кислотної оболонки, яка відновлюється після прийому їжі, тому чистити зуби слід через деякий час, щоб не пошкодити їх, пише Altusintel.

З цієї ж причини фахівець не радить "чистити" зуби, з'ївши яблуко, оскільки цей фрукт здатен пошкодити емаль.

Також не рекомендується застосовувати спосіб чистки від ясен до зубів через те, що щітка може пошкодити слизову оболонку. Наліт краще прибирати рухами вліво-вправо.

Варто відмовитися й від регулярного чищення зубів содою та відбілюючих емаль засобів, щоб не нашкодити зубам. А ось використовувати зубну нитку дантист рекомендує щодня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стоматолог з Великобританії заявив, що чистка зубів може допомогти захиститися від коронавірусу, оскільки зубна паста містить антибактеріальні речовини. Крім того, вчені назвали ознаки серцевого нападу, які можна визначити за зубами.