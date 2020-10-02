Виправлення неправильного прикусу: в клініці IDEALE пропонують лікування без брекетів

Неправильний прикус зустрічається у багатьох. При чому, навіть якщо патологія не кидається в очі, вона може заподіяти масу проблем зі здоров'ям пацієнта, зокрема, стати причиною не тільки руйнування зубів, але і асиметрії обличчя і появи головного болю через неправильний перерозподіл навантаження в щелепних м'язах, шлунково кишкових порушень, а також погіршення функції дихання, мовлення і т.д.

Часто стоматологи однозначно рекомендують пацієнтам лікування за допомогою брекет-систем, проте в клініці стоматології та естетичної медицини IDEALE пропонують менш радикальний спосіб – елайнери, які заподіюють менше дискомфорту в процесі терапії.

"Елайнери – це знімний ортодонтичний апарат, який виготовляють з полікарбонату у вигляді прозорої капи на кожну щелепу, – пояснили в клініці. – Кожна каппа - це маленький крок до рівних зубів. У ній закладено нове положення зубів, яке не відповідає попередньому, внаслідок чого в процесі носіння створюється тиск на зуби. Саме це і потрібно для руху і переміщення зубів".

Також фахівці IDEALE розповіли про плюси елайнерів:

– Капи прозорі, щільно прилягають до зубів і практично непомітні;

– Знімна конструкція - капи можна зняти в будь-який час, як, наприклад, під час їжі;

– Відсутні обмеження в вживаних продуктах - з елайнерами не потрібно турбуватися про застряглі частинки їжі;

– Зручність у проведенні гігієни порожнини рота. Адже якісна гігієна під час ортодонтичного лікування дуже важлива, і знімні елайнери дозволяють проводити щоденну гігієну без будь-яких перешкод.

Експерти поділилися також і мінусами використання такого методу лікування:

– Елайнери вимагають високої самодисципліни від пацієнта. "Все просто - капи працюють, поки ви їх носите. І чим менше годин на день вони на зубах, тим більше буде відстрочений результат. Для людей з дуже насиченим, активним ритмом життя, капи можуть бути не кращим варіантом", – відзначили в стоматклініці.

– Необхідно знімати елайнери перед їжею, курінням, вживанням гарячих, напоїв, які можуть окрашувати зуби, що не завжди може бути зручно.

Що вибрати - брекети або елайнери?

Як вже говорилося, і брекети, і елайнери ефективні для корекції прикусу. Однак вибір, в першу чергу, залежить від складності випадку. Чим вище складність, тим більше докторів виберуть лікування за допомогою брекет-системи.

Тому щоб визначити, який варіант підійде саме вам, важливо пройти повноцінне обстеження у ортодонта.