Видалення зуба в Києві: клініка стоматології Ideale запрошує на безболісне лікування

Екстракція зуба – це серйозне хірургічне втручання, після якого пацієнтові часто потрібно мінімум тиждень на одужання і реабілітацію. Однак застосування сучасних технологій допомагає істотно полегшити і саму операцію, і процес відновлення.

Так, у київській клініці стоматології та естетичної медицини IDEALE проводять процедуру з видалення зубів за допомогою революційного апарату для стоматологічної хірургії пьезотом. Він дозволяє максимально швидко і безпечно провести операцію по екстракції зубів будь-якої складності.

"При роботі пьезотомом кістку надрізають майже без крові, такий ефект відбувається завдяки підводці охолоджуючого засобу і ультразвукової високочастотної вібрації. В результаті створюється ідеальний огляд зони, що оперується. При цьому просто неможливо травмувати м'які тканини, тому що при контакті з ними апарат автоматично зупиняється - це гарантія безпеки", –- розповіли в клініці.

Відзначається, що завдяки використанню пьезотома в клініці IDEALE багато процедур стали набагато швидше, якісніше і безпечніше, але найголовніше - це зниження болю в післяопераційному періоді.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся