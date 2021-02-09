У Нацслужбі здоров'я сказали, які стоматологічні послуги будуть безкоштовними

Національна служба здоров’я (НСЗУ) назвала перелік стоматологічних послуг, які з 2021 року мають бути безплатними для всіх українців.

Про це повідомляється на сторінці НСЗУ у Facebook. Список міститься в новому пакеті "Стоматологічна допомога дорослим та дітям" Програми медичних гарантій, говориться в повідомленні.

У службі зазначили, що фінансування системи охорони здоров’я вкрай обмежене, тому безплатними будуть найнеобхідніші послуги. Серед них:

ургентна стоматологічна допомога дорослим та дітям;

проведення інструментальних досліджень у межах ургентної стоматологічної допомоги;

планова стоматологічна допомога дітям, крім ортодонтичних процедур та протезування.

Для дорослих безплатною залишиться ургентна стоматологія – зняття гострого болю та лікування станів, які загрожують життю, уточнили в повідомленні.

Українці не мають платити за медичні послуги за наявності таких діагнозів:

пульпіт,

перелом зуба,

невралгія трійчастого нерва,

хімічний опік слизової рота,

слинокам’яна хвороба,

карбункул і фурункул,

травми м'яких тканин щелепно-лицевої ділянки.

Дорогі стоматологічні послуги на кшталт протезування чи брекетів у пакет безплатних послуг не входять, наголосили в НСЗУ.

Перелік безплатних стоматологічних послуг Facebook НСЗУ Національна служба здоров’я України

Перелік безплатних стоматологічних послуг Facebook НСЗУ Національна служба здоров’я України

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Міністерство охорони здоров’я планує запровадити в Україні електронний кабінет пацієнта, який водночас буде інтегровано із додатком "Дія". Про це повідомив глава відомства Максим Степанов.

Завдяки електронному кабінету пацієнт зможе мати доступ до своєї електронної медичної картки, декларації з лікарем онлайн і власних даних.