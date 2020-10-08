Современные материалы для пломбирования и реставрации зубов

Пломбирование зубов остается самой востребованной процедурой в современной стоматологии, с помощью которой можно восполнить дефекты твердых тканей зуба и предупредить дальнейшее развитие кариеса. А что же реставрация? Это модное слово теперь повсюду используют и врачи, и пациенты. Давайте разбираться.

Казалось бы, современные методы реставрации зубов уже давно перестали вызывать вопросы. Эти процедуры настолько популярны, что каждый профессиональный стоматолог должен научиться делать их хорошо, довести свои действия до автоматизма. Но не все так просто. К восстановлению зубов нужно подходить очень ответственно, ведь существует много нюансов и самый первый, который встает перед доктором – это выбор реставрационного (пломбировочного) материала.

Кстати, давайте сразу разберемся в терминах. В современных стоматологиях вы вообще не услышите словосочетания "пломбирование зубов", есть только "реставрация зубов". Ведь клиники с современными стоматологическими материалами и передовым оборудованием могут позволить пациенту не просто "залатать дырку в зубе", а полностью восстановить его анатомическую и функциональную ценность.

О реставрации зубов своими словами и без сложных медицинских терминов расскажет врач-стоматолог топовой стоматологии IDEALE Дарья Богомаз.

— Дарья, что такое реставрация зубов и в чем ее суть?

— Реставрация – это восстановление правильной анатомической формы и функциональной полноценности зубов. Речь идет о коронковой части зуба, которая находится в полости рта. Смысл реставрации (наращивания) в том, что при помощи специальных пломбировочных материалов врач корректирует несовершенства зубной формы: убирает сколы, неровности, добивается необходимых размеров.

— Чем эта процедура отличается от привычной установки пломб?

— Художественная реставрация отличается от пломбы тем, что с помощью пломбировочного фотополимерного материала восстанавливается полная естественная анатомия зуба (то есть его цвет, блеск, все углубления и бугорки, положение в зубном ряду). Такую "пломбу" тяжело отличить от родного зуба. Но подобные реставрации необходимо делать, только если зуб разрушен не более чем на 60%. В других случаях используют керамические накладки или коронки, которые изготавливаются в зуботехнической лаборатории.

— Какие недостатки позволяет устранить эстетическая реставрация зубов?

— С помощью фотополимерных пломбировочных материалов можно восстановить зубы после кариозных и некариозных поражений. Это может быть флюороз (пятна на зубах разных цветов от ярко-белого до тёмно- коричневого), гипоплазия (когда эмаль частично недоразвита) либо клиновидные дефекты (это участки зуба в области десны, которые могли образоваться, например, из-за неправильного прикуса или после длительного использования жесткой щетки, а также неправильных движений во время чистки зубов).

— И напоследок пару слов о современных материалах для реставрации зубов. Какие сегодня самые востребованные?

— В нашей клинике, к примеру, используется материал от японского производителя Asteria – это один из лучших материалов в мире для восстановления зубов, который максимально схож с эмалью и дентином по цвету и блеску. В нем присутствуют наночастицы керамики, благодаря чему пломбировочный материал эстетически выглядит красивее и натуральнее после полировки. Также есть композитная реставрация. Композит содержит разнообразие микро- и макрочастичек, которые позволяют данному материалу быть и физически устойчивым, и отображать блеск и естественность зуба после наращивания.

Для справки

IDEALE – это топовая стоматология в Киеве, которую выбирают украинские звезды, политики, инфлюенсеры и семьи, которые осознают важность красивой и здоровой улыбки. Клиника работает исключительно с использованием материалов, цифрового и 3D-оборудования ведущих мировых лидеров современной стоматологии. Владельцами клиники IDEALE является семейная пара Алексей и Наталья Мухины.

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