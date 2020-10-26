Скайси, твінкли та грілзи: модні прикраси для зубів в клініці Ideale

Стрази на зубах – це оригінальний спосіб прикрасити свою усмішку і зробити її неповторною. Зізнайтеся, хто з вас мріяв про таку модну фішку в підлітковому віці? А які прикраси для зубів популярні зараз?

На ці питання відповість Юдіна Тетяна Ігорівна – стоматолог провідної клініки Ideale.

Прикраси для зубів доступні будь-якій людині незалежно від віку, статі чи роду діяльності. Але найчастіше це роблять дівчата-підлітки або молоді дівчата, щоб зробити свій образ незабутнім, а посмішку – сліпучою.

Давайте дізнаємося, чи актуальні стрази на сьогоднішній день, з чого почалася історія прикрас в стоматології, як приготуватися до даної процедури. І найголовніше питання – чи потрібно це вам?

– Тетяно, на Вашу думку, прикраси для зубів все ще в тренді або відійшли в історію?

– Уже кілька десятиліть прикраси для зубів дуже популярні як серед знаменитостей, так і серед звичайних людей. Першою, хто вирішив зробити свою посмішку незабутньою за допомогою цього методу, була Мадонна, яка вважається засновником моди на такі прикраси.

Стоматолог Юдіна Тетяна Ігорівна

– Що таке скайси і чим вони відрізняються від звичайних стразів?

– Скайси – це тонкі стрази, які виготовлені спеціально для зубів. Як матеріал використовують дорогоцінні камені або метали. Звичайні ж стрази широко застосовуються для прикрашання одягу та аксесуарів, в макіяжі та нігтьовому дизайні. Вони не розраховані на постійний вплив вологи.

Скайси – це спеціальні стрази для стоматології

Компанія Ivoclar Vivadent була першим виробником скайсів. Цей вид прикрас виготовляють з кристалів Swarovski, вони не втрачають з часом свій зовнішній вигляд. Сьогодні слово skyce – це більше не торгова назва певних виробів, так називають всі стрази незалежно від виробника.

– Хто встановлює скайси на зубах і як довго вони тримаються?

– Цим займається стоматолог, використовуючи спеціальні матеріали. Процес установки проходить без болю і безпечний для зубної емалі. Важливо відзначити, що від особливостей посмішки залежить місце фіксації прикраси. Носити скайси можна кілька років.

Твінкли виготовляють з дорогоцінних каменів

– Чи має протипоказання установка подібних прикрас?

– Здоров'я зубів в цій справі – вирішальний фактор. Щоб вигідно підкреслити таку деталь, варто подбати про всі зуби: вилікувати карієс, видалити камінь, відбілити емаль.

– Зуби зі скайсами потребують особливого догляду?

– Рекомендації щодо догляду стандартні: чистити зуби два рази в день, користуватися зубною ниткою і при необхідності відвідувати стоматолога. З використанням електрощіток потрібно бути обережним, абразивні зубні пасти в цьому випадку не підходять. Також уникати твердої їжі, наприклад, горіхів, сухариків.

Грілзи створюють за індивідуальним замовленням з дорогоцінних металів

– Які ще прикраси використовуються в стоматології?

– Крім скайсів, дуже популярні такі прикраси, як твінкли та грілзи. Наприклад, твінкл відрізняється від скайсу тим, що при його виготовленні використовують справжні дорогоцінні камені, а також вони мають різноманітні форми. Грілз – це накладка на зуби. Ці вироби унікальні, їх створюють за індивідуальним замовленням виключно з золота, срібла або платини.

– Всім цікаво, скільки коштує встановити кристал в один зуб?

– Ціна скайса визначається його розміром. В середньому орієнтовна вартість процедури на один зуб становить від 500 гривень.

Ideale – це провідна стоматологічна клініка в Києві, яка працює тільки з сучасними матеріалами і обладнанням. Серед клієнтів і українські зірки, і політики, і люди, які розуміють важливість здорової і красивої посмішки.

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