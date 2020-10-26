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/ Стоматологія

Віктор Литвиненко
Віктор Литвиненко
Керівник проекту MedOboz Всі статті автора

Скайси, твінкли та грілзи: модні прикраси для зубів в клініці Ideale

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Стрази на зубах – це оригінальний спосіб прикрасити свою усмішку і зробити її неповторною. Зізнайтеся, хто з вас мріяв про таку модну фішку в підлітковому віці? А які прикраси для зубів популярні зараз?

На ці питання відповість Юдіна Тетяна Ігорівна – стоматолог провідної клініки Ideale.

Прикраси для зубів доступні будь-якій людині незалежно від віку, статі чи роду діяльності. Але найчастіше це роблять дівчата-підлітки або молоді дівчата, щоб зробити свій образ незабутнім, а посмішку – сліпучою.

Давайте дізнаємося, чи актуальні стрази на сьогоднішній день, з чого почалася історія прикрас в стоматології, як приготуватися до даної процедури. І найголовніше питання – чи потрібно це вам?

Тетяно, на Вашу думку, прикраси для зубів все ще в тренді або відійшли в історію?

– Уже кілька десятиліть прикраси для зубів дуже популярні як серед знаменитостей, так і серед звичайних людей. Першою, хто вирішив зробити свою посмішку незабутньою за допомогою цього методу, була Мадонна, яка вважається засновником моди на такі прикраси.

Стоматолог Юдіна Тетяна Ігорівна
Стоматолог Юдіна Тетяна Ігорівна

Що таке скайси і чим вони відрізняються від звичайних стразів?

– Скайси – це тонкі стрази, які виготовлені спеціально для зубів. Як матеріал використовують дорогоцінні камені або метали. Звичайні ж стрази широко застосовуються для прикрашання одягу та аксесуарів, в макіяжі та нігтьовому дизайні. Вони не розраховані на постійний вплив вологи.

Скайси – це спеціальні стрази для стоматології
Скайси – це спеціальні стрази для стоматології

Компанія Ivoclar Vivadent була першим виробником скайсів. Цей вид прикрас виготовляють з кристалів Swarovski, вони не втрачають з часом свій зовнішній вигляд. Сьогодні слово skyce – це більше не торгова назва певних виробів, так називають всі стрази незалежно від виробника.

Хто встановлює скайси на зубах і як довго вони тримаються?

– Цим займається стоматолог, використовуючи спеціальні матеріали. Процес установки проходить без болю і безпечний для зубної емалі. Важливо відзначити, що від особливостей посмішки залежить місце фіксації прикраси. Носити скайси можна кілька років.

Твінкли виготовляють з дорогоцінних каменів
Твінкли виготовляють з дорогоцінних каменів

Чи має протипоказання установка подібних прикрас?

– Здоров'я зубів в цій справі – вирішальний фактор. Щоб вигідно підкреслити таку деталь, варто подбати про всі зуби: вилікувати карієс, видалити камінь, відбілити емаль.

Зуби зі скайсами потребують особливого догляду?

– Рекомендації щодо догляду стандартні: чистити зуби два рази в день, користуватися зубною ниткою і при необхідності відвідувати стоматолога. З використанням електрощіток потрібно бути обережним, абразивні зубні пасти в цьому випадку не підходять. Також уникати твердої їжі, наприклад, горіхів, сухариків.

Грілзи створюють за індивідуальним замовленням з дорогоцінних металів
Грілзи створюють за індивідуальним замовленням з дорогоцінних металів

Які ще прикраси використовуються в стоматології?

– Крім скайсів, дуже популярні такі прикраси, як твінкли та грілзи. Наприклад, твінкл відрізняється від скайсу тим, що при його виготовленні використовують справжні дорогоцінні камені, а також вони мають різноманітні форми. Грілз – це накладка на зуби. Ці вироби унікальні, їх створюють за індивідуальним замовленням виключно з золота, срібла або платини.

Всім цікаво, скільки коштує встановити кристал в один зуб?

– Ціна скайса визначається його розміром. В середньому орієнтовна вартість процедури на один зуб становить від 500 гривень.

Ideale – це провідна стоматологічна клініка в Києві, яка працює тільки з сучасними матеріалами і обладнанням. Серед клієнтів і українські зірки, і політики, і люди, які розуміють важливість здорової і красивої посмішки.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
здоров'я
Місце
Україна Київ
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