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/ Стоматологія

Elena Kaigorodova
Elena Kaigorodova
Лікар стоматолог ideale_stom_ua Всі статті автора

Наскільки тимчасова пломба є тимчасовою

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Дуже часто у пацієнтів виникає питання – як довго можна ходити з тимчасовою пломбою. Зазвичай ходити довше, ніж два тижні після її установки, не рекомендується, більш точні терміни визначає стоматолог.

Це пов'язано з тим, що матеріали, які використовуються для тимчасових пломб, не можуть герметично прилягати тривалий час, і в середньому через 2-3 тижні починається проникнення слини під пломбу. У слині, як відомо, містяться бактерії, які можуть пошкодити зуб. Зазвичай це відбувається непомітно, тому виникає спокуса відкласти продовження лікування, наслідком чого може стати посилення проблеми і рецидив карієсу.

На якість тимчасової пломби і, відповідно, тривалість її цілісності, впливає не тільки особливість патологічного процесу і властивості матеріалу, а й запобіжні заходи, яких слід дотримуватися після її установки. Зазвичай на затвердіння пломбувального матеріалу потрібно не менше двох годин. Протягом цього періоду слід утримуватися від прийому їжі.

Часто уникнути установки тимчасової пломби не можна, але це є виключно проміжним етапом лікування. До такого методу зазвичай вдаються при наданні невідкладної допомоги при гострій травмі зуба, що супроводжується оголенням нерву. У цьому випадку це виправдано необхідністю підготуватися до повноцінного лікування.

Також тимчасове пломбування проводиться при глибокому карієсі, що досяг межі пульпової камери, та під час підготовки зуба до депульпірованія. Залежно від ситуації, під пломбою можуть розміщуватися антисептичні засоби, необхідні для знищення патогенних мікроорганізмів в порожнині зуба та кореневих каналів.

Якщо протягом двох тижнів або іншого вказаного лікарем терміну пломба частково кришиться і випадає, або з'являються болючі або дискомфортні відчуття, рекомендується якомога швидше звернутися до стоматолога.

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Автор
Elena Kaigorodova Elena Kaigorodova
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