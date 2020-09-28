Лікування зубних каналів під мікроскопом: в клініці IDEALE розповіли про переваги

Лікування кореневих каналів зубів або ендодонтичне лікування – складна процедура. А якщо хвороба затягнута – ще й довга, часто болюча і може мати ускладнення.

У клініці стоматології та естетичної медицини IDEALE пропонують сучасний метод такої терапії – з використанням мікроскопа. Цей підхід обіцяє більш якісне лікування і мінімізувати будь-які ризики.

"Лікування зубних каналів проходить поетапно з використанням складних методик, технологій і устаткування, що дозволяє забезпечити якісний і довгостроковий результат, а також обережність, ефективність і комфорт стоматологічної процедури", – відзначили в клініці.

Також в медцентрі розповіли про переваги лікування кореневих каналів під мікроскопом:

– Не будуть зачіпатися здорові тканини зуба;

– Забезпечується контроль якості – лікар бачить і обробляє кореневої канал по всій його довжині;

– Гарантується точність – мікроскоп збільшує зображення в 40 разів, дозволяючи помітити найдрібніші недоліки.

Крім того, лікування під мікроскопом вважається найбільш надійним і ефективним – під час процедури видно мікротріщини, дефекти старих пломб, карієс на самих ранніх стадіях розвитку (непомітний при звичайному огляді).