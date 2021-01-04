Степанов заявив, що за три роки всі операції з пересадження органів мають робити в Україні

Досягнення за три роки повної трансплантаційної незалежності – стратегічна мета України, і цей шлях уже розпочато.

Про це написав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook. За його словами, у 2020-му в країні зрушили з місця проблематику трансплантації та почали реанімувати систему, а 2021-й стане роком активного розвитку цього напряму в країні.

Для порівняння, у 2019 році в Україні було проведено 78 трансплантацій життєво важливих органів, у 2020-му – 118, уточнив він.

На 2021 рік міністр спрогнозував проведення щонайменше 250 трансплантацій органів та тканин. Для цього є необхідне обладнання, ресурси та вітчизняні висококласні фахівці – лікарі-трансплантологи, сказав він.

Степанов також розповів про те, що з 1 січня запрацювала єдина державна інформаційна система з питань трансплантації органів та тканин.

"Це важлива новина для тисяч людей, які чекають на рятівні операції. Адже ця система поєднує донора та реципієнта, тобто допомагає оперативно рятувати життя", – наголосив він.

Окрім цього, Міністерство охорони здоров’я працює над механізмом залучення для потреб системи трансплантації усіх видів транспорту: цивільної авіації, авіаційного транспорту ДСНС, Національної поліції та Державної прикордонної служби.

У 2021 році МОЗ має створити пакет медичних послуг із посттрансплантаційного супроводу, розповів очільник міністерства.

Також запроваджуватимуть програми для медичних спеціалістів щодо стажування за кордоном.

Стратегія України щодо медицини трансплантації Facebook Максима Степанова

Степанов розповів про перспективи трансплантаційної медицини в Україні Facebook Максима Степанова

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що фахівці МОЗ хочуть уперше в Україні провести трансплантацію легень. Також у планах робити трансплантації верхніх і нижніх кінцівок.

За словами Степанова, останнє особливо актуально для українських військовослужбовців, які втратили кінцівки, захищаючи Україну від військової агресії Росії на сході.