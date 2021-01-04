Степанов заявив, що за три роки всі операції з пересадження органів мають робити в Україні

Досягнення за три роки повної трансплантаційної незалежності – стратегічна мета України, і цей шлях уже розпочато.

Про це написав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook. За його словами, у 2020-му в країні зрушили з місця проблематику трансплантації та почали реанімувати систему, а 2021-й стане роком активного розвитку цього напряму в країні.

Для порівняння, у 2019 році в Україні було проведено 78 трансплантацій життєво важливих органів, у 2020-му – 118, уточнив він.

На 2021 рік міністр спрогнозував проведення щонайменше 250 трансплантацій органів та тканин. Для цього є необхідне обладнання, ресурси та вітчизняні висококласні фахівці – лікарі-трансплантологи, сказав він.

Степанов також розповів про те, що з 1 січня запрацювала єдина державна інформаційна система з питань трансплантації органів та тканин.

"Це важлива новина для тисяч людей, які чекають на рятівні операції. Адже ця система поєднує донора та реципієнта, тобто допомагає оперативно рятувати життя", – наголосив він.

Окрім цього, Міністерство охорони здоров’я працює над механізмом залучення для потреб системи трансплантації усіх видів транспорту: цивільної авіації, авіаційного транспорту ДСНС, Національної поліції та Державної прикордонної служби.

У 2021 році МОЗ має створити пакет медичних послуг із посттрансплантаційного супроводу, розповів очільник міністерства.

Також запроваджуватимуть програми для медичних спеціалістів щодо стажування за кордоном.

Стратегія України щодо медицини трансплантації. Джерело: Facebook Максима Степанова

Степанов розповів про перспективи трансплантаційної медицини в Україні. Джерело: Facebook Максима Степанова

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що фахівці МОЗ хочуть уперше в Україні провести трансплантацію легень. Також у планах робити трансплантації верхніх і нижніх кінцівок.

За словами Степанова, останнє особливо актуально для українських військовослужбовців, які втратили кінцівки, захищаючи Україну від військової агресії Росії на сході.

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