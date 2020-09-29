Стати дієтологом-нутриціологіом без медичної освіти: де пройти навчання

Курси "Дієтолог-нутриціолог" – шанс для тих, хто хоче опанувати нову модну, цікаву і прибуткову професію. При цьому авторський курс у wellness-школі лікарки-дієтологині Тетяни Кіхтєвої дозволяє отримати нову спеціальність людям, які не мають медичної освіти. Адже нутриціолог займається складанням раціонів харчування з урахуванням індивідуальних особливостей людини. А це – не лікування, а попередження хвороби. Хоча певні пізнання у галузі медицини – наприклад, вміння "читати" результати аналізів людини – після проходження курсу Тетяни Кіхтєвої студенти гарантовано отримають.

Автор курсів гарантує їхню якість і велику увагу приділяє регулярному оновленню матеріалу. Так що студент може бути впевнений: пройшовши навчання, він буде в курсі всіх нових віянь і досягнень у сфері, останніх наукових даних і досліджень у галузі дієтології та медицини. Приємний бонус: для тих, хто вже закінчив курс, всі оновлення – повністю безкоштовні.

До речі, ніхто нікого не змушує купувати кота в мішку. Щоб зрозуміти, наскільки вам цікава саме ця професія і наскільки доступно і якісно розроблений сам курс – ви можете пройти перший з 25 модулів курсу безкоштовно. І вже потім вирішити, чи хочете ви продовжувати навчання чи ні. Для старту вам достатньо тільки зареєструватися на сторінці курсу "Дієтолог-нутриціолог".

В ході навчання ви отримаєте знання від кваліфікованого практикуючого фахівця, підтримку і відповіді на запитання. Вивчіть теорію і відпрацюєте її на практиці та до моменту завершення навчання будете повністю готові до самостійної роботи.

Великий плюс курсу полягає в тому, що навчання відбувається дистанційно. Тобто отримувати нову професію ви можете, не випадаючи зі звичного для вас ритму життя і оточення. Після завершення навчання ви отримаєте сертифікат про проходження курсу – і зможете почати власну практику, як це зробили вже десятки випускників wellness-школи Тетяни Кіхтєвої.

Курс "Дієтолог-нутриціолог" допоможе вам отримати затребувану професію онлайн, навіть якщо у вас немає медичної освіти. І завдяки регулярним безкоштовним оновленням бути в курсі всіх нових досягнень галузі, щоб застосовувати їх у власній практиці.

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