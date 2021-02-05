Вважається, що сквірт – це струменевий оргазм у жінки, який за інтенсивністю перевершує інші. У науковій літературі його називають жіночою еякуляцією, яка характеризується викиданням з піхви деякого об'єму прозорої рідини до або під час оргазму. Ця тема давно обговорюється в медичній, анатомічній та біологічній спільноті, а саме:

Чи існує сквірт взагалі;

Склад рідини, що викидається, та його джерело;

Чи впливає жіноча еякуляція на жіночу сексуальність та якість оргазму.

Виділяють кілька відмінностей сквірта від класичного оргазму:

Повторення: жіноча еякуляція може повторюватися без необхідності перерви на відновлення;

Тривалість: тривалість звичайного оргазму становить 15-20 секунд, тоді як сквірт може тривати до трьох й більше хвилин;

М'язові скорочення: при викиданні секрету з піхви м'язові скорочення відсутні, оскільки в цьому випадку реалізується відмінний від класичного жіночого оргазму механізм;

Задоволення: сквірт описується як найвище задоволення, при якому відчуття зосереджені не тільки в області статевих органів, а у всьому тілі.

Фізіологічну здатність сквіртовати пов'язують з залозами Скіна (Skene's glands). Це невелика за розміром область чутливої ​​еректильної тканини, яка розташовується біля зовнішнього отвору сечовипускального каналу. Ця ділянка називається U-точкою, буквально – точкою сечівника (Urethral spot).

Анатомічно U-точка відповідає залозам Скіна (жіночій передміхуровій залозі, парауретральним, малим вестибулярним залозам), які отримали назву на честь лікаря А. Скіна.

Залози розташовуються по всьому губчатому тілу сечівника, вони мають спільне походження з передміхуровою залозою у чоловіків. Навколишні їх тканини тягнуться в піхву, охоплюючи частину клітора, та під час статевого збудження вони переповнюються кров'ю. Однак у багатьох жінок залози практично нерозвинені.

У науковому світі немає єдиної концепції щодо жіночої еякуляції. Питання активно вивчалося в 80-x роках минулого століття, в той період проводилися опитування, пов'язані з жіночою сексуальністю. За зазвичай вони охоплювали незначну кількості учасників, що не давало можливість робити повні та однозначні висновки.

На підставі опитувань повідомлялося, що викидання невеликого об'єму рідини під час оргазму відбувається у 35-50% жінок. Згідно з іншими даними варіативність ширша – від 10 до 69%, що залежить від методів та використовуваних під час дослідження визначень, наприклад, під час кожного чи оргазму відбувається сквірт, чи завжди рідина викидається або випливає й т. д. Відомості про обсяг рідини значно коливаються, деякі жінки кажуть про 5 мл, інші оцінюють її кількість як 30-45 мл.

Велика частина досліджень, які присвячені вивченню природи белесоватої в'язкої сквірт-рідини, концентруються на спробі визначити, чи є вона сечею чи ні. Секрет має приємний запах тіла, що не відштовхує та не нагадує запах сечі, при попаданні на тканину він не залишає сліди. Утруднення вивчення рідини викликає збір зразків, оскільки складно уникнути їх забруднення.

Сьогодні актуальною є концепція, що в результаті сильної статевої стимуляції залозами Скіна утворюється рідина, яка в хімічному відношенні схожа з рідиною з насіннєвих пухирців чоловіків та є профільтрованою плазмою крові.

Питання жіночої еякуляції все ще є відкритим. Однак його зв'язок з залозами Скіна, які мають індивідуальну анатомію, може пояснити, чому багато жінок позбавлені можливості відчувати сквірт, а багато вчених – мають підставу заперечувати його існування.

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