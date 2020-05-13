Психологическая помощь при эректильной дисфункции

Эректильная дисфункция, как и другие нарушения мужской сексуальной сферы, не представляется чем-то значимым с точки зрения здоровья, однако она является драматически серьезной проблемой, которая может проявляться как потеря чувства собственного достоинства, отдаление от близких, погружение в собственные мысли, развитие депрессии.

Существующая статистика указывает на широкую распространенность патологии, хотя она не отражает всей реальной картины – многие мужчины не обращаются за помощью, связывая дисфункцию с физиологическими особенностями или возрастными изменениями. Урологи и другие профильные врачи, если обращение не относится к нарушению половой функции, со своей стороны также крайне редко спрашивают о сексуальной жизни.

На развитие эректильной дисфункции психогенной этиологии могут оказывать влияние различные факторы, чаще всего они связаны с неудачным сексуальным контактом. Отдельную группу представляют молодые люди, испытывающие страх перед половым актом. Он связан с тем, что из-за обилия визуальной информации возникает опасение не соответствовать ожидаемому уровню.

Синдром "неудачника" закрепляется, если негативный опыт повторяется при тех же ситуационных факторах: на мужчину оказывает влияние риск быть застигнутым врасплох другими лицами, психическое переутомление, страх нежелательной беременности партнерши и др. Подобные сексуальные срывы наиболее типичны после межличностного конфликта, в результате которого партнерша ведет себя подчеркнуто холодно или проявляет агрессивное недовольство словами и поступками.

У мужчин средних лет проблемы психологического характера могут быть связаны с кризисом среднего возраста, когда из-за накопленного стресса, связанного с работой, низким уровнем дохода, ежедневными неприятностями, происходит снижение тонуса и гормональные нарушения.

Психогенная эректильная дисфункция обычно возникает в семейных парах, которые рано вступили в отношения и имеют высокую степень психологической созависимости. Чаще всего от доминирующего положения женщины страдают мужчины с изначально заниженной самооценкой, повышенной склонностью к самоанализу, тревожной мнительностью, нерешительностью. У таких мужчин первый неудачный сексуальный опыт становится причиной гиперконтроля интимного сближения, что исключает возможность естественного течения полового акта, формируя порочный круг.

Оптимальным вариантом в этом случае является обращение за психологической помощью, при желании сохранить брак – к семейному психологу или сексопатологу. Семейное консультирование часто помогает понять существующие проблемы. Так, для того, чтобы их разрешить, иногда достаточно проявить чуткость и терпение при возникновении проблем со здоровьем.

Нарушение половой функции может выступать как следствием, так и причиной изменений сексуальных отношений в семье. Второй вариант чаще всего наблюдается в случаях, когда никто из партнеров не готов за них бороться. Немаловажную роль в этом играет верность в отношениях: как мужчины, так и женщины часто выбирают строительство новых отношений, чем исправление старых.

Для более быстрого решения проблем эректильной дисфункции можно использовать ингибиторы PDE5. Эти средства особенно эффективны при психогенной этиологии заболевания и имеют ограниченный круг противопоказаний.

Среди всех ингибиторов наиболее популярным сегодня является препарат Аваналав. От аналогов он отличается быстрым развитием действия, что играет важную роль при применении по требованию. Воздействие этого медикамента направлено на кавернозные тела полового члена, при этом для достижения эрекции необходима сексуальная стимуляция.

Полностью решить проблему сексуальных отношений приемом пероральных ингибиторов PDE5 невозможно, однако их использование позволяет мужчине создать надежный фундамент для выздоровления и вернуть уверенность в своих силах.

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