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Де не можна займатися сексом: експерти назвали небезпечні місця

5.4т
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Займатися сексом можна не тільки в ліжку. Є безліч інших місць, які допоможуть урізноманітнити інтимне життя.

Ведучі Ярослава Кравченко і Сергій Рясенко в подкасті НВ з'ясовували, які місця не підходять для занять любов'ю і чому необхідно пробувати секс у новому місці.

Незвичайне місце для занять сексом сприяє виробленню нових відчуттів і нових нейронних зв'язків, а це додає у стосунки партнерів більше пристрасті. Перш ніж вирушити на пошуки, варто дізнатися про місця, які можуть бути небезпечними для сексу:

Парк або ліс. Тут потрібно зберігати максимальну обережність, тому що можна просто не помітити і наступити на величезний мурашник.

Секс у воді. Лікарі не рекомендують вибирати воду для інтимної близькості, оскільки це може негативно позначитися на здоров'ї. Не варто забувати, що у воді живе багато інших організмів, і про гігієну тут не може бути й мови.

Секс на пляжі є небезпечним, тому що пісок може легко потрапити в рот, вуха, очі й інші частини тіла. Інтим у такому місці теж не можна назвати гігієнічним.

Секс у повітрі хоч і може бути романтичним, але місця в туалеті літака дуже мало.

Як повідомляв OBOZREVATEL, правила хорошого сексу, про які не говорять. Відома секс-коучка Катерина Любимова розповіла про шість правил якісного сексу, які додадуть гостроти відчуттів у ліжку.

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Obozrevatel Obozrevatel
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Секс
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