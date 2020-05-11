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Чи можна заразитися коронавірусом статевим шляхом: Комаровський назвав обтяжливий фактор ризику

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Вчені з Китаю припустили, що коронавірус COVID-19 може передаватися статевим шляхом.

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Про це в своєму відео розповів український доктор Євген Комаровський. Ролик був опублікований на YouTube-каналі лікаря-педіатра (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Коронавірус може передаватися статевим шляхом, припустили вчені

Коронавірус може передаватися статевим шляхом, припустили вчені

Колаж

Він повідомив, що китайські лікарі провели дослідження сперми у 38 чоловіків й у 6 зразків виявили наявність коронавірусу.

Експерти припускають, що інфікування COVID-19 можливе статевим шляхом. Проте, підкреслив Комаровський, інші дослідження показували протилежні результати.

"Із чим пов'язані особливі хвилювання наших китайських товаришів? Із тим, що ось ці чоловіки, яких обстежували – 38 осіб, – це все були молоді мужики. Тому утримати їх від статевих активностей, особливо після самоізоляції, було практично неможливо", – сказав лікар.

Він додав, що є великі сумніви в тому, чи можливе в принципі розмноження коронавірусу при передачі статевим шляхом, адже для цього потрібні особливі клітини.

Лікар зазначив, що ризик заразитися коронавірусом при занятті сексом ще не доведено, це всього лише припущення однієї групи дослідників.

"Високий рівень тестостерону в чоловіків – це обтяжливий фактор ризику, Тому не треба сильно терпіти", – додав Комаровський.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Євген Комаровський розповів, що в Німеччині в обов'язковому порядку рекомендують давати грудне молоко немовлятам, навіть якщо матір хвора на COVID-19.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Дослідження вчених Коронавірус
Особа
Євген Комаровський
Теги
видео інфекція хвороба Секс вірус
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