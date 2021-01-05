Що таке сатурація й чому вона важлива під час COVID-19: лікар дав відповідь

Багатьом хворим на коронавірус пацієнтам потрібно вимірювати рівень насичення крові киснем (сатурація), оскільки під час пневмонії він може різко падати.

Вимірювати його можна і самостійно за допомогою пульсоксиметра. Як пояснив лікар-анестезіолог, президент Асоціації анестезіологів України Сергій Дубров, сатурація здорової людини має бути 95-99%, передає hromadske.ua.

За словами лікаря, будь-яка дихальна недостатність призводить до зниження сатурації, тому рівень кисню в крові не є діагностичним критерієм під час визначення коронавірусу. Низький показник сатурації, за його словами, є одним із важливих критеріїв для госпіталізації хворого з коронавірусом.

"Це один з основних критеріїв, за яким ми стежимо, якщо в людини коронавірус. Краще купити пульсоксиметр, ніж постійно ходити на КТ чи пити антибіотики", — каже Дубров.

Якщо в людини сатурація опустилася до 92%, її треба госпіталізувати. У такому разі, за словами лікаря, хворому вже треба проводити оксигенотерапію.

Дубров пояснив: сатурація може поступово знижуватися годинами, інколи навіть днями. Часто можна спостерігати зниження сатурації на 1-2% за день.

"Якщо виникає ускладнення, наприклад тромбоутворення легеневої артерії, то рівень кисню в крові може за лічені хвилини знизитися до критичних показників. У наших хворих найчастіше погіршення ситуації пов'язане з такими тромбоутвореннями", – розповів лікар.

Для вимірювання сатурації потрібно розмістити пульсоксиметр на кінцевій фаланзі пальця домінантної руки. Більшість лікарів розміщують його на вказівних пальцях. Далі треба натиснути кнопку – на екрані з’являться дві цифри – верхня показуватиме відсоток кисню в крові, а нижня – пульс.

Вимірювати сатурацію краще сидячи або лежачи. Рука не повинна бути в підвішеному стані, її треба рівно покласти на стіл чи ліжко.

За словами Дуброва, раніше пульсометри коштували 280-450 гривень, а тепер – від 300 до 1200 гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дубров заявив, що краще придбати пульсоксиметр, ніж робити комп'ютерну томографію.