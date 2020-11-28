Що робити, якщо маска від COVID-19 викликає алергію: поради лікаря

У разі, коли в людини є алергія на захисну маску, потрібно вибрати маску від іншого виробника.

Про це сказав лікар-анестезіолог, професор Сергій Дубров, передає Telegram-канал "Коронавірус_інфо". За його словами, виробники масок виготовляють їх із різних матеріалів.

"Потрібно взяти маску іншого виробника. Справді, у деяких пацієнтів контактний дерматит від масок... тобто за змістом маски виготовляють із різного матеріалу. Поміняти матеріал маски, і в принципі, це розв'язує oj.", – сказав фахівець.

Нагадаємо, що раніше в Міністерстві охорони здоров'я України вкотре пояснили правила носіння захисної маски для запобігання зараженню коронавірусом (COVID-19). Як пояснила заступниця глави МОЗ Ірина Микичак, однією маскою не можна користуватися протягом цілої доби, їх потрібно міняти що дві години.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МОЗ Максим Степанов виступив за введення штрафів за перебування без масок або респіраторів у громадських закладах і транспорті в сумі від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 170 до 225 грн.