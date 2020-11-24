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Все искренне хотят, чтобы доктор сказал, какие лекарства надо прямо сейчас начать употреблять, чтобы у нас не возникала коронавирусная инфекция — сразу скажу
Шансы не заболеть, к сожалению, дает только одно явление, называется оно — вакцинация. Почему "к сожалению", потому что сейчас в перспективе надежной, безопасной, доступной для нас вакцины пока нет. Возможно, будет, тогда мы об этом расскажем. Поэтому все искренне хотят, чтобы я сейчас назвал вам волшебные таблетки, которые вы будете пить и не заболеете, или, по крайней мере, снизите риски заболеть. Так вот, на сегодня — ноль. Лекарств — ноль.
То есть, все, что вы слышали — про цинк, про витамин D, витамин С — это все не имеет никакого отношения к вероятности заболеть. На сегодня больше всего на свете врачи боятся не того уже, что вы заболеете, а того, что вы заболеете тяжело, того, что после недели соплей и температуры организм пойдет вразнос и возникнет-таки поражение легких с дыхательной недостаточностью, с осложнениями, с тромбообразованиями и т. д. Вот этого они боятся. И имеются данные о том, что вероятность перехода болезни в тяжелую форму, которая имеет место у 5−15% заболевших, зависит-таки от того, есть ли у вас в организме дефицит цинка, есть ли у вас в организме витамин D, С. И да — многие врачи, современные протоколы рекомендуют не допускать дефицита этих витаминов и микроэлемента в организме. И если вы заболеете, то это, по крайней мере, не помешает, дозы с вашим доктором будете согласовывать.
Очень важно состояние слизистых оболочек
Еще раз говорю, это пьется не для того, чтобы не заболеть, а чтобы болезнь не перешла в тяжелую форму.
Но сам факт — заболеете вы или не заболеете — зависит только от двух факторов. Первый — с каким количеством вируса вы встретитесь. Второй — в каком состоянии будет ваш организм на момент встречи. Очень важно состояние слизистых оболочек. Если у вас пересохло в носу, во рту, если вы в сухом и теплом воздухе, потный, то организм практически не может остановить вирус. Он получает все условия для размножения.
Поэтому надо, чтобы вы дышали чистым прохладным воздухом с нормальной влажностью (40−60%). Чтобы не было дефицита жидкости (нормально пейте). Увлажняйте дыхательные пути солевыми растворами. Но самое главное в том, что если вы находитесь 15 минут в помещении, где нет воздухообмена, высочайшая концентрация вирусов, то ничто вам не поможет. И ваша иммунная система не сработает. И можете килограммами употреблять витамин D, цинк, — ничего из этого не выйдет.
Поэтому прошу — следите — воздухообмен, состояние слизистых оболочек, и только потом все витамины, микроэлементы, и все остальное. Если у вас в доме нет гигрометра и увлажнителя, то думайте сначала об этом, а уже потом про цинк и витамин D.
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