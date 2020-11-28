Розроблено аналіз крові, який виявляє 50 типів раку

Національна служба охорони здоров'я Великобританії планує провести випробування методу аналізу крові, який може виявити понад 50 типів раку. Як очікується, з його допомогою стане можливим лікування цієї хвороби на ранній стадії.

Про це пише ВВС. Відзначається, що вже в наступному році протестувати планують 165 тисяч англійців, з яких 140 тис. – у віці від 50 до 79 років і які не мають онкологічних симптомів.

Якщо метод покаже себе ефективним, то до 2024 року тестування буде доступним приблизно мільйону британців.

У США випробування теж проводитимуться, але не в такому широкому масштабі. Там компанія планує набрати близько 6200 волонтерів у віці від 50 років. У США тест теж буде доступний до 2021 року, але на платній основі.

Тестування британців спонсоруватиме американська компанія-розробник Grail з Каліфорнії. Першими можливість пройти тест отримають жителі Сполученого Королівства у віці від 50 до 79 років і кілька тисяч пацієнтів англійських лікарень, у яких лікарі виявлять симптоми онкології.

"Якщо ми отримаємо можливість за допомогою простого аналізу крові визначати наявність близько 50 видів раку, включаючи рак яєчників і підшлункової залози, які до моменту появи симптомів вже дуже складно лікувати, то для тисяч ракових пацієнтів, які щотижня проходять процедури лікування, це означатиме дуже багато", – сказав глава служби охорони здоров'я Великобританії Саймон Стівенс.

Учені в декількох західних країнах вже багато років працюють над створенням універсального тесту. Остаточні підсумки випробувань цього методу підведуть до 2023 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учені встановили, що тест, що визначає наявність Т-клітин в організмі, набагато ефективніший за аналіз на антитіла у визначенні коронавірусу.

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